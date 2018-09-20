洛阳：提质倍增 擎起高质量发展龙头

近日，首届中国国际进口博览会在国家会展中心(上海)举行，中国一拖集团有限公司下属企业携动力换挡总成等高端智能产品亮相，七二五所青岛双瑞公司与德国企业BOLL公司签订战略合作协议……

近日，首届中国国际进口博览会在国家会展中心(上海)举行，中国一拖集团有限公司下属企业携动力换挡总成等高端智能产品亮相，七二五所青岛双瑞公司与德国企业BOLL公司签订战略合作协议……

我市重点企业携“洛阳制造”在“进博会”这一世界性舞台闪亮登场，可谓干货不断、精彩连连。

重点企业是区域经济发展的主要支撑和持续稳定健康发展的重要保证，在增加财政收入、促进就业、节能减排等方面发挥着重大作用。今年前三季度，我市以重点企业提质倍增行动为抓手，着力推动产业结构优化升级，全市115家提质倍增试点企业在全市经济发展中的引领与带动能力越来越强，日益成为我市经济高质量发展的加速器。

发展质量更优。前三季度，全市15家市级提质倍增试点企业实现工业产值846亿元，同比增长14.6%；主营业务收入989亿元，同比增长9.7%；利润73.3亿元，同比增长41%，增速高于全市13.3个百分点，试点企业对全市工业发展的示范带动效应逐步显现。

转型步伐更快。中信重工机器人及智能装备产业发展迅猛，成为公司业绩增长的重要驱动因素之一；洛钼集团海外投资进展顺利，国际化步伐加快，前三季度该公司实现营收200.84亿元；洛阳石化总投资45亿元的洛阳石化炼油结构调整项目一期建设有序推进，该公司前三季度实现产值269亿元，同比增长18.8%。

引领作用更强。前三季度，我市100家县区提质倍增试点企业保持较快发展，实现工业产值433亿元，同比增长13%，实现主营业务收入503.8亿元，同比增长14%，成为县域经济发展的重要推动力。

“单丝不成线，独木不成林。”实践证明，是否拥有一批顶天立地的大企业，是衡量区域经济发展实力的重要指标。回望今年前三季度，15家市级提质倍增试点企业、100家县区提质倍增试点企业在洛阳经济社会发展大局中起到了稳定器和压舱石的作用。

年末是各项工作的收尾之际，重点企业能够继续发挥好稳定器和压舱石的作用，关系到全年各项任务能否顺利完成。

日前召开的全市重点工作推进会指出，提质倍增行动要形成示范带动，要对15家市级提质倍增试点企业和100家县区提质倍增试点企业进行督导服务、严格考核，切实发挥好试点的示范带动作用，推动全市企业提质增效、倍增发展。

稳运行是首要前提。要加强对全市提质倍增试点企业的运行监测，健全完善覆盖全市115家提质倍增试点企业的运行监测机制，建立试点企业项目建设台账。对企业生产经营、项目建设情况开展月度跟踪监测，完善常态化监测与定期督导服务相结合的试点行动监测体系。

强项目是主要抓手。要以三大改造为重点加快115家提质倍增试点企业项目建设，加快推动企业开展绿色化改造、智能化改造和技术改造。鼓励试点企业创建绿色示范工厂、智能工厂、智能制造创新中心等先进制造业示范项目，参与“五十百”技术改造提升工程，开展实施“企业上云”，推动制造技术与新一代信息技术加速融合。运用重大项目例会、联审联批、重点项目领导分包等机制，及时协调解决试点企业项目建设中的困难和问题，加快银隆新能源汽车产业园、七二五所新钛产业园等重点项目建设进度，确保按计划节点完成建设任务，形成新的增长点。

优服务是重要保障。要加强对试点企业的服务支持，落实试点企业首席服务员分包制度，加强与帮扶企业的沟通联系，及时协调解决企业生产经营和项目建设中存在的困难和问题。加强对试点企业经营运行的政策支持和服务保障，优先对试点企业开展政策宣传、行业指导、项目申报，推动试点企业加快提质增效、转型发展。

大干四季度，打好收官战，我们要以时不我待、只争朝夕的精神状态，千方百计推动全市115家提质倍增试点企业发展。相信试点企业必将在洛阳经济社会发展中发挥更大的作用，为洛阳经济发展高质量贡献更多的力量！（洛阳日报记者 孙小蕊 实习生 王紫雨 通讯员 李航）