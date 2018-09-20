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洛阳全市政协系统党的建设工作座谈会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-10 09:41

　　昨日，全市政协系统党的建设工作座谈会召开。

　　会议传达学习中共中央办公厅《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》；传达学习全国、全省政协系统党的建设工作座谈会主要精神；传达学习市委常委会议听取全国、全省政协系统党的建设工作座谈会精神汇报，研究我市贯彻落实意见的主要精神。座谈会上，部分县、区政协有关负责同志及市政协机关党委有关负责同志进行了交流发言，部分政协委员就加强全市政协系统党的建设工作提出意见和建议。

　　市政协党组书记、主席杨炳旭参加座谈会并讲话。他强调，要充分认识抓好政协党的建设的极端重要性，不断增强坚持党的领导、加强党的建设的思想自觉、政治自觉和行动自觉。加强全市政协系统党的建设，必须坚定不移地遵循新时代党的建设总要求，聚焦聚力推动政协党的建设高质量这个总目标，以党的政治建设为统领，全面加强政协党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、党风廉政建设，把制度建设贯穿其中，努力把政协各级党组织建设得更加坚强有力。市、县两级政协党组要带头树立做好政协工作必须首先抓好党建的观念，扛起主责主业、突出质量导向、创新方式方法、形成整体合力，切实推动各项党建任务落实，以党建工作高质量引领政协工作高质量发展。

　　市政协副主席孙君奎、张生伟、曾丹梅参加座谈会。 （洛阳日报记者 李三旺 通讯员 冯波）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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