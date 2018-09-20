你的狗狗很乖不咬人?

现在很多狗狗的主人遛狗时不系狗绳，总想给狗狗多一些自由，可狗狗毕竟是动物，偶尔也会撒野，容易伤人。因为遛狗不系狗绳，引发的咬伤人事故时有发生，所以遇到狗狗咱要留神。当然，狗狗的主人更要注意约束自己的宠物。

主持人：本报新闻观察员洛谭

嘉宾：市民宁妍妍

宁妍妍：洛谭好！有件事，在我心里憋了很长时间。

洛谭：说出来会好一些。

宁妍妍：我所住的小区有个棋牌室，主人养了两只狗。前几天，我带4岁的儿子从棋牌室门前路过，两只狗一边狂吠，一边往我们身上扑，儿子被吓得哇哇大哭。主人看到后，叫回自己的狗，对我说：“放心吧！我的狗狗很乖，从不咬人。”走了好远，儿子眼里依然噙着泪，抱着我说：“妈妈，我怕，我怕。”

洛谭：现在很多狗狗的主人遛狗时不系狗绳，总想给狗狗多一些自由，可狗狗毕竟是动物，偶尔也会撒野，容易伤人。因为遛狗不系狗绳，引发的咬伤人事故时有发生，所以遇到狗狗咱要留神。当然，狗狗的主人更要注意约束自己的宠物。

宁妍妍：我倒不是不喜欢狗，而是小时候被狗咬过，因此不论是遇到体形小巧的吉娃娃，还是性格温顺的金毛，我都会避道而行。每次从棋牌室经过时，我也小心翼翼，更担心孩子被吓被咬。

洛谭：实际上，养狗者和没养狗的人之间多多少少都存在一些误解。比如，在狗狗主人眼里，自己的狗狗温驯体贴，在没养狗的人眼里，狗狗可能就是小怪兽。

宁妍妍：是的，他家的狗狗的确很可爱，浑身的毛雪白雪白的，当时也确实没有咬到我们，但两只狗都往我和孩子身上扑时，我真是吓坏了。事后很长时间，我仍心有余悸，这种心情恐怕养狗者难以体会。

洛谭：爱狗者有养狗的自由，可别人没有义务去包容、喜欢，甚至谅解你的狗狗的撒野。因此，不管你多么坚信自己的狗狗很温驯，只要出门，请务必给它系上狗绳。这不仅是对他人负责，也是对自己的狗狗负责，有多少狗狗因为没系狗绳，乱跑乱跳，结果葬身车轮之下。

宁妍妍：真的希望养狗者遛狗时用绳子拴好狗狗，最好再给狗狗戴上嘴套，一来让路人不至于那么害怕，二来可防止狗狗乱吃东西。

洛谭：文明养狗，需要养狗者和没养狗的人互相理解。对养狗者而言，别总说你的狗狗很乖不咬人，也许这才是双方理解的开始。