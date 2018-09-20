暖心事：雨天邻居阿姨为他的电动车撑伞

昨日，市民李先生跟记者分享了一件暖心事：我的电动车在楼下充电，早上突然飘起小雨，邻居阿姨悄悄为我的电动车撑了一把伞，太暖心了。

昨日，市民李先生跟记者分享了一件暖心事：我的电动车在楼下充电，早上突然飘起小雨，邻居阿姨悄悄为我的电动车撑了一把伞，太暖心了。

李先生是一名医生，家住洛龙区学府街润琇园小区，平时晚上下班后总是将自己的电动四轮车停在楼下充电。“早上我和爱人发现外面下雨，急忙推开窗往楼下看雨势，结果就看到这暖心的一幕。”李先生说，他的电动车旁多了一把雨伞，这把伞刚好盖着充电器不被淋湿，而他停在旁边的另一辆电动车也被人盖上了一件雨衣。

李先生说，他当时就推测放伞和雨衣的是楼下邻居申阿姨，到楼下一问果然是。“平时，申阿姨就常帮我们接快递，有时候甚至帮忙照看孩子。”李先生说，他感慨自己遇到了“中国好邻居”。

申阿姨名叫申丽娟，今年58岁，记者准备采访她时，她不好意思地摆摆手婉拒。“都是邻居，我身体不好，李医生经常为我免费看病，我把李医生当成自家孩子看，平时帮点儿忙是应该的。”申丽娟笑着说。（洛阳晚报首席记者 王博东）