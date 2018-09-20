河南省委省政府环境保护督察组交办案件办理结果公示（第八批）

中州渠从涧西区开始，流经西工区、老城区、瀍河区，最终分三处进入瀍河。目前全市中州渠正在实施清淤，在清淤过程中会导致中州渠水体变黑，虽然清淤时中州渠内水量很少，但从西工区、老城区清淤产生的黑水最终还是进入瀍河内，这些中州渠黑水会影响瀍河水质。

一、洛阳市瀍河区

受理编号：D20181030196

反映情况：瀍河区中州渠黑色不定时污水流入瀍河内，污染河水。

调查核实情况：中州渠从涧西区开始，流经西工区、老城区、瀍河区，最终分三处进入瀍河。目前全市中州渠正在实施清淤，在清淤过程中会导致中州渠水体变黑，虽然清淤时中州渠内水量很少，但从西工区、老城区清淤产生的黑水最终还是进入瀍河内，这些中州渠黑水会影响瀍河水质。同时，瀍河区对辖区中州渠沿岸排污口进行了排查，没发现未截流排污口。经现场核实，瀍河区中州渠黑色不定时污水流入瀍河内，污染河水，举报情况属实。

处理及整改情况：针对举报问题，瀍河区河长办加快了中州渠瀍河区段清淤进度，以缩短清淤黑水入瀍河时间，经过努力目前清淤工作已结束。

二、洛阳市瀍河区

受理编号：D20181101070

反映情况：瀍河区东升安广十一中学和东升安广小学中间3000余平方米空地，垃圾满地污染环境，李姓男子在此处建有临时厕所并且养了十几只羊，气味特别难闻，建议取缔。

调查核实情况：投诉的空地所有单位系瀍河区房管分局，原为拆迁工地，有大面积建筑垃圾。2018年6月瀍河区已对建筑垃圾进行了清理，9月在空地周边修建了围墙，地面进行了硬化，现院内不存在垃圾满地现象。该空地内未发现有临时旱厕，在6月清除空地建筑垃圾前，存在养羊问题，但空地硬化后李姓居民自行将饲养的羊变卖，拆除了养羊设施，目前未发现有饲养现象。举报情况属实。

处理及整改情况：该举报问题于2018年9月均已整改到位：建筑垃圾进行了清理，空地周围建设了围墙，地面进行了硬化，每天小区物业安排有专人进行清扫保洁。属地瀍西办事处加强小区内环境的巡查检查，督促小区管理单位加强小区内日常环境卫生及安全管理。

三、洛阳市瀍河区

受理编号：D20181031264

反映情况：瀍河区洛阳机车厂万隆小区一期16号楼楼下化粪池污水改道走雨水管道造成臭气熏天。

调查核实情况：瀍河区启明东路2号机车厂万隆小区一期系洛阳机车厂整体购置，小区内管网实行雨、污分流。16号楼污水管道因质量原因塌陷，且修复难度较大，暂时将16号楼至主管网的污水借道雨水管道(约100米)，最后再截入污水管网。暂时借用的雨水管道有三个雨水箅子因较为隐蔽疏于清掏，在汛期容易造成堵塞产生异味。举报情况属实。

处理及整改情况：一是组织人员将堵塞杂物清掏，并将杂物及时运走，确保管道畅通；二是对塌陷的污水管网进行改造，改造后恢复借用的雨水管道功能，实现雨污水分流，工期5个月；三是瀍河区有关部门加强跟踪问效，督促按期完成污水管道改造工程。

四、洛阳市洛龙区

受理编号：D20181030185

反映情况：洛龙区滨河南路和宇文恺街君合园小区，后半夜能闻到切金属时产生的气味。

调查核实情况：君合园小区位于洛龙区滨河南路与宇文恺街交叉口西南角，2013年5月建成交房，现入住620户，近2000名住户。君合园小区东侧是宇文恺街，西侧是富弼北街，北侧是滨河南路，南侧是洛宜路。该小区北临洛浦公园，滨河南路属于景观大道，滨河南路和宇文恺街旁均无门面房、金属加工类小作坊或切割现场。在该小区附近未发现有群众反映的切割金属气味。举报不属实。

处理及整改情况：洛龙区已安排人员加大对附近区域的巡查监管力度，发现问题立即处理。

五、洛阳市洛龙区

受理编号：D20181030191

反映情况：洛龙区金城寨街最南端至中油一建技校，道路扬尘比较大(特别是下午4点—6点之间)。

调查核实情况：经调查核实，由于修建王城快速立交桥，目前李屯特大桥封路，车辆需绕行金城寨街最南端至中油一建技校路段通过。该路段为土路，因下午4点—6点为下班高峰期，且过往车辆增多，造成道路扬尘，洛龙区已安排洒水车对此路段进行清扫、洒水降尘。举报属实。

处理及整改情况：洛龙区加大对此路段的巡查监管力度，并安排洒水车全天候对此路段进行多次洒水降尘。

六、洛阳市洛龙区

受理编号：D20181030216

反映情况：洛龙区毕沟社区北边一个村庄(武沟)北边山头一个养牛场粪便不处理。

调查核实情况：毕沟村养牛场位于洛龙区科技园街道武沟村北侧，养殖户户主为朱宏伟，是洛龙区关林街道皂角树村人，2014年开始在武沟村北侧租地进行林下养殖，现有牛90余头。该地块周围系林地，养殖户将牛粪堆积在林下发酵，之后作为有机肥还田。该堆肥方式较为简单，但不够规范，已要求养牛场按照防雨、防渗、防污染的标准进行统一堆放处理，发酵后还田。举报属实。

处理及整改情况：一是现场督促养牛户对养殖场林下堆积的牛粪进行清理掩埋，确保11月3日前完成整改任务。二是督促养牛户按照标准新建牛粪储存场所，统一规范堆肥，发酵后还田利用。三是如该户整改不到位，将按照相关法定程序采取强制关闭拆除措施。四是在辖区内加大宣传力度，对适养区的养殖场(户)加强管理。

七、洛阳市新安县

受理编号：D20181101296

反映情况：新安县铁门镇法院后面500米有一厂(两个大罐)晚上生产，噪声大。

调查核实情况：举报人反映的企业为洛阳市顺腾建材有限公司，2016年11月21日该项目通过新安县环境保护局竣工环保验收，2018年10月27日河南松筠检测技术有限公司对厂界噪声排放情况进行现场检测，检测结果显示未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准，该企业在生产过程中能实现达标排放，但仍然会对周边环境产生影响，会对周边居民生产生活造成不便，反映问题属实。

处理及整改情况：督促企业对产生噪声的工段进行提升，加强降噪处理，厂区装载机、运输车辆等夜间停止作业，避免对周边群众生产生活造成影响。

八、洛阳市洛宁县

受理编号：X20181101071

反映情况：洛宁县君龙公司严重破坏生态环境，占用、毁坏林地开矿，要求赔偿经济损失。

调查核实情况：经调查，洛宁县君龙矿产品贸易有限公司成立于2005年1月，2010年取得采矿许可证，有效期至2020年4月。该公司在洛宁县赵村镇小池沟村苦竹园林区内占用林地、毁坏林木共两处，第一处为2013年7月洛宁县君龙矿产品贸易有限公司在洛宁县赵村镇小池沟村诉求人承包的苦竹园林区内开有两个硐口(1200和1230硐口)，修有通往两个矿硐的长510米、宽4米采矿道路，面积12.89亩，其现状为两个硐口已全部用水泥、石块封堵，硐口周围和通往硐口道路已覆土种草，没有新开采矿石和新毁坏林木迹象；第二处为洛宁县君龙矿产品贸易有限公司占用赵村镇小池沟村的出溜沟垴至苦竹园道路作为运矿通道，长1755米、宽6.9米，共计12092平方米合18.12亩，其中涉及诉求人的长637米，面积6.59亩，现状为企业运输车辆已无法通行，但周围群众仍可使用。

处理及整改情况：2013年7月、9月君龙公司因占用诉求人林地开矿、修路，协议赔偿诉求人共50万元，洛宁县人民法院并于2016年7月依法追究君龙公司刑事责任，2018年6月君龙公司按照林业、环保部门要求又将两个硐口(1200和1230硐口)用水泥、石块全部加固封堵，对开矿的矿渣覆土并撒播草籽种草，对生活垃圾进行了集中清理。诉求人反映的君龙公司违法修建出溜沟垴至苦竹园运输通道问题，林业局给予君龙公司决定处罚362760元，并于2018年6月8日，林业局、森林公安局协助诉求人将该路段机械阻断，目前企业运输车辆已无法通行，但周围群众仍可使用。

问责情况：给予洛宁县林业局主管领导贾海治(时任主管副局长)、张学斌(现任主管副局长)两同志政务警告处分；给予县林业局林地办主任贺鑫、林地办副主任王鹏基、赵村镇林业中心站站长谭献周3名同志政务警告处分，并对3名同志免去现任职务处理。

九、洛阳市孟津县

受理编号：D20181030225

反映情况：孟津县城关镇孟庄二组舟桥部队对面门面房没人管理，变成公共厕所，臭味很大。

调查核实情况：经调查核实，群众举报的地点位于孟津县桂花大道舟桥部队对面。该门面房属于孟津县城关镇孟庄社区二组集体所有，门面房没有对外出租，暂时闲置，门面房大门被破坏后，造成门面房内环境脏乱差严重，举报问题属实。

处理及整改情况：10月31日下午，孟津县组织人员对门面房进行了清理清扫，对损坏大门进行封闭后上锁，现已整改到位。

十、洛阳市孟津县

受理编号：D20181101301

反映情况：孟津县城关镇河图路有很多无牌大型车辆，造成道路扬尘严重。

调查核实情况：群众举报的地点是位于孟津县城建成区南东西走向的主干道，该路段西头为孟津县城市建设龙马南路回填建设施工工地，该工地建设单位为孟津县住建局，施工单位是洛阳腾飞市政工程有限公司。回填土运输单位是经洛阳市城管局核准，在孟津县城管局备案的洛阳腾飞运输有限公司。工地严格落实“七个百分百”环保要求，车辆全部采用新型智能渣土车，工地有冲淋设备，河图路全段全天候保持洒水机扫，交警、交通、城管联合执法常态化巡逻，不存在无牌大型车辆路边停靠或上路行驶，道路清洁无扬尘现象。举报问题不属实。

处理及整改情况：11月3日下午，孟津县有关部门组织人员对现场进行了勘查并夜间巡逻，未发现无牌大型车辆停靠运输，道路清洁无扬尘，施工工地落实市环保调度，现停止作业5天。孟津县将按照各自职责，对职责范围内管辖的车辆及工地进行不定时排查、抽查，完善工作机制，举一反三，责任到人，确保不发生类似工作纰漏。

十一、洛阳市嵩县

受理编号：X20181030060

反映情况：嵩县闫庄镇高朵村焦家山坡生态资源严重开采流失。

调查核实情况：当事人党艺敏未经依法批准，擅自动工取土的行为，违反了《中华人民共和国土地管理法》第三十六条的规定，属破坏耕地的违法行为。并对其违法行为已立案查处，将依法从重处理。反映问题属实。

处理及整改情况：一是由县政府做好植被恢复计划，明年3月底前植被栽种到位，按时间节点严格落实。二是各职能部门做好日常巡查，发现违法行为及时制止并依法查处到位。

十二、洛阳市西工区

受理编号：D20181031243

反映情况：西工区芳林北路邻近二院西围墙有家民间瓦罐饭店，油烟净化器不起作用，油烟呛人影响生活。

调查核实情况：经调查核实，芳林北路3号“民间瓦罐饭店”安装了油烟净化器，由于净化器时间长久，净化效果不明显导致排出油烟呛人现象，反映问题属实。

处理及整改情况：2018年11月1日，我区要求“民家瓦罐饭店”更换了新的油烟净化设施，该商户已对烟道进行了清洗，我区要求该商户在新设备安装完毕后联系检测机构进行油烟检测，经纳克检测有限公司检测合格。

十三、洛阳市偃师市

受理编号：X20181101066

反映情况：偃师市大口镇大口街下水道不通，污水横流；南山石料厂一直生产，破坏了南山的林场植被，运输车辆经过大口街噪声及扬尘污染。

调查核实情况：经查，大口新街大口小学路南以西的下水管道排污不通畅，有污水横流现象。大口镇辖区4家石料厂分别为偃师市大口乡相东石料厂、偃师市大口乡西海石料厂、偃师市安富兴石料厂和偃师市丰兴石料厂，目前均已停产整治，正在进行矿山生态环境恢复治理，群众举报此问题不属实。部分运输车辆经过大口街产生噪声及扬尘污染。举报问题部分属实。

处理及整改情况：一是由大口镇负责于11月9日前疏通大口新街下水管道，解决污水横流现象。二是进一步加大镇区卫生保洁力度，尤其对砂石车辆经过路段，增加清扫和洒水降尘频次，减少扬尘污染。三是由偃师市国土局负责继续督促落实矿山生态环境修复治理工作，按期整改到位。四是由偃师市交通运输局负责加强路面管控，杜绝超限运输车辆和未加盖篷布的车辆上路行驶。

十四、洛阳市伊川县

受理编号：D20181031282

反映情况：伊川县白沙镇白沙村东寨村“福万家永宴城(实为：福万家佳宴城)往东50米处一家收粮食私人作坊，粉尘大”的问题。

调查核实情况：经调查核实，该粮食收购点主要收购群众自产的小麦、玉米，不存在收购粮食私人作坊行为，举报问题不属实；但收购点密闭不严，在收售粮食时会产生粉尘，举报问题属实。举报问题部分属实。

处理及整改情况： 2018年11月1日下午，伊川县进行现场督促，督促该粮食收购点2天内完成全封闭。目前现已整改到位。

十五、洛阳市伊川县

受理编号：

D20181031283(D20181029178)

反映情况：伊川县酒后镇南庄村四组十字路口有一污水坑，虽然经过整治，但没有把坑填平，希望继续整理。

调查核实情况：伊川县接到转办问题后，责成酒后镇人民政府于10月31日立即开展调查处理。经现场核查，该处污水坑已经清理填埋，但未平整，群众反映问题属实。

处理及整改情况：一是立即落实整改，截至10月31日下午，已将该污水坑进行填埋和清理，并且平整到位；二是建立长效机制，酒后镇政府对该村进行全面排查和整治，严禁生活污水随意排放，发现问题及时处置，坚决杜绝此类事件发生；三是举一反三，针对此类问题伊川县政府要求全县所有乡镇对各村环境污染情况进行集中排查，发现问题，立即整改，做好农村环境整治工作。

十六、洛阳市伊川县

受理编号：D20181101317

反映情况：伊川县彭婆镇高屯村X238省道高速桥北路东第二个大门，加工水泥产品，产生扬尘。

调查核实情况：伊川县有关部门于11月1日立即开展调查，彭婆镇高屯村X238省道高速桥北路东第二个大门内为水泥产品加工厂，主要从事沙石料、水泥模具建材贮存销售，现场内贮存有沙石料约60立方米，仅采取简单覆盖，场地浮尘较大，车辆装卸运输过程中产生扬尘污染，举报问题部分属实。

处理及整改情况：伊川县责令高超飞对现场贮存的沙石料采取全面覆盖措施，并对场地浮尘进行清洁清扫、喷水降尘，消除扬尘污染。

十七、洛阳市伊川县

受理编号：D20181101329

反映情况：伊川县酒后乡酒后村永昌渠两年前硬化后一直没有水，变成垃圾渠，渠内脏乱差。

调查核实情况：经调查，永昌渠于2015年修建并硬化了渠道，渠道正常通水。2018年8月，伊河嵩县段河道治理工程开始施工，嵩县田湖镇卢屯段伊河河道过窄，需加宽河面，因此永昌渠暂时变成干渠。永昌渠途经酒后村村中间，个别群众将生活垃圾倒入渠内，造成渠内积存垃圾，出现渠内脏乱差现象。反映情况属实。

处理及整改情况：伊川县政府积极与嵩县沟通，尽早使永昌渠通水，同时加大河渠管护力度，建立长效机制，对全县所有河渠进行排查，严防水污染事件发生；积极引导沿渠村民增强环境保护意识，坚决杜绝私排乱倒及破坏河渠环境行为。

十八、洛阳市住建委

受理编号：D20181030205

反映情况：武汉路与景华路交叉口地铁施工，噪声扰民，并且把渣土倾倒在西城美苑小区居民楼下。

调查核实情况：经查，举报内容属实。

处理及整改情况：要求施工方严格控制夜间施工设备，采取降噪措施，合理安排施工工序，禁止渣土车夜间鸣笛和击打钢铁等；目前涧西区拆迁办已将该拆迁场地移交给施工单位，施工方已对渣土倾倒区域与小区居民楼进行围挡隔离，夜间采用备用渣土池即北侧渣土场堆放土方。

十九、洛阳市住建委

受理编号：D20181030222

反映情况：涧西区中州路谷水段谷水地铁站工地治理扬尘时水雾喷到道路上，影响交通。

调查核实情况：经调查核实，举报内容属实。

处理及整改情况：涧西区中州路谷水段谷水地铁站工地为轨道交通1号线谷水站施工场地，目前正在进行基坑开挖施工。按照扬尘治理相关要求施工过程中必须围挡喷淋降尘。由于喷头超过围挡，近期受大风天气影响，水雾喷到道路上，影响了西环路上来往车辆通行。责任单位已将原有的喷淋管下调50厘米，确保水雾不再喷到道路上。截止到10月31日，喷淋管均已整改完成。

二十、洛阳市住建委

受理编号：D20181030226

反映情况：洛龙区洛宜路和滨河南路之间有个建筑工地推土机正在施工，绿地被破坏，政府是否批准这个项目(凌波桥匝道工程)。

调查核实情况：经调查核实，凌波桥匝道工程是市政府批准的一项利民惠民市政工程，主要是优化凌波桥南区域路网；该工程红线范围内的苗木，由产权单位洛龙区委托的河南新星园林绿化工程有限公司实施了苗木迁移；凌波桥匝道工程完工后，绿化按照设计内容进行恢复提升。反映问题不属实。

二十一、洛阳市西工区

受理编号：D20181101335

反映情况：西工区爱民街6号院2号楼1门1楼有个食品加工作坊，噪声大气味难闻。

调查核实情况：经调查核实，该作坊主要从事蛋糕和甜品的加工，并通过微信群和微信朋友圈对外销售。该单位于2018年9月19日办理了营业执照，经营范围：餐饮管理；食品加工和销售。但单位不具备食品生产经营条件，未取得食品生产经营许可手续，不具备食品生产经营主体资格，属于非法生产经营食品。该单位于下午6点下班，白天进行加工时会有搅拌机运转的声音，确实会产生一些噪声。现场有蛋糕等糕点的气味。举报部分属实。

处理及整改情况：西工区已对该单位负责人进行了责任约谈，并下达了责令改正通知书，要求其立即停止生产经营活动，并于11月4日前将工具、设备、原料等封存或搬离。11月5日，食药监部门执法人员对该作坊进行了现场检查，该作坊已按要求停止了生产经营。

二十二、洛阳市西工区

受理编号：D20181031236

反映情况：西工区“小街天府”饭店，抽风机噪声大。

调查核实情况：投诉人反映的单位“小街天府”是个体工商户，该饭店抽风机位置位于1楼后厨楼顶，与市政府家属院西北角相邻，距离居民楼15米左右。经现场查看情况，抽风机未包裹完全。反映问题属实。

处理及整改情况：责令饭店负责人对抽风机进行了重新包裹，并密闭完全，经第三方检测公司检测，声音为53.6分贝，检测结果低于二类区标准(标准值为60分贝)。

二十三、洛阳市老城区

受理编号：D20181030209

反映情况：老城区陵园路祥和大院有大量建筑垃圾、没有覆盖及清理、扬尘很大，祥和大院至定鼎路段修路时没有覆盖。

调查核实情况：经查，“老城区陵园路祥和大院有大量建筑垃圾、没有覆盖及清理、扬尘很大，祥和大院至定鼎路段修路时没有覆盖”，反映问题属实。

处理及整改情况：一是对拆除施工方(河南涧桥建筑集团有限公司)下达了整改通知书。二是目前已经对裸露的建筑垃圾进行了全面覆盖。三是专人对该工地进行日夜值守及巡查，防止倾倒其他建筑及生活垃圾，拆除公司二十天内将祥和大院垃圾清运完毕。四是在整改的同时，督促拆除施工单位及相关办事处完善扬尘治理长效机制，对拆除后的垃圾先覆盖并及时清理。

二十四、洛阳市洛龙区

受理编号：D20181031240

反映情况：洛龙区龙泰C区内绿化带被毁坏。

调查核实情况：洛龙区龙泰C区位于太康路与厚载门街西侧，于2006年建成并投入使用，是新区开发时安置拆迁村民的安置小区。该小区内存在绿化带未补栽及个别村民将小区绿化带毁坏种菜现象。11月1日，开元路办事处已对被毁坏绿化带进行了测量并登记，作为2019年度春季绿化重点项目进行绿化，并要求居委会和物业管理人员加强宣传，防止有新的破坏行为。举报属实。

处理及整改情况：一是加强宣传教育，提高村民爱护环境的环保意识。二是要求居委会及物业管理人员加强巡查，及时制止破坏行为。三是将被毁坏的地段作为2019春季绿化项目及时恢复。

二十五、洛阳市洛龙区

受理编号：D20181031245

反映情况：洛龙区李楼镇潘寨村东湖花园小区北有200多亩露天垃圾场，气味难闻，扬尘很大。

调查核实情况：李楼镇潘寨村东湖花园小区北侧空地为该小区建设预留地，面积约150亩，已闲置多年。该预留地内有一土坑，原系村内渔湖，现废弃荒置，土坑东侧为村生产土路。该区域地表大面积有草、藤等植被覆盖，土坑及土路未有植被覆盖，车辆行驶村庄存在扬尘问题。目前，潘寨村垃圾日产日清，由专人收集转运，不存在大面积垃圾倾倒并露天堆放现象，但现场存在黄土裸露和道路扬尘问题。土路及土坑发现有零星建筑垃圾，系附近村民倾倒，李楼镇已安排专人对建筑垃圾进行清理。举报部分属实。

处理及整改情况：一是安排人员对该地区零星建筑垃圾进行清理。二是对该地块裸露黄土进行覆盖，同时播撒草籽，对村内土路实施洒水作业，最大限度降低扬尘影响。三是组织人员值守管理，同时加大宣传力度，提高群众环境卫生保护意识，引导群众自觉按要求处理生活及建筑垃圾，确保农村环境卫生整洁。

二十六、洛阳市洛龙区

受理编号：D20181031246

反映情况：洛龙区开元大道市供电局后100米渠边树木被毁坏，养鸡气味难闻。

调查核实情况：开元大道市供电局后100米为景观二支渠，渠边树木完好，未发现养鸡行为。该区域现场有一间空房，属于北侧义煤大厦施工工地遗留房间，近期予以拆除。举报不属实。

处理及整改情况：一是加大对河渠周边居民的宣传教育力度，持续加强辖区河渠巡查，建立工作机制。二是将尽快协调处理，将空房拆除到位。

二十七、洛阳市洛龙区

受理编号：D20181031267

反映情况：洛龙区李楼镇楼村南大路边有人把耕地内土地卖掉了，填入了建筑垃圾，扬尘很大，破坏耕地。

调查核实情况：群众反映的问题为楼村党群服务中心项目，该项目位于东环路李楼镇楼村段，楼村出村道路东南角，项目占地面积约250平方米，于10月中旬开工，计划12月中旬完工。因项目用地与东环路存在较大落差，根据建设需要对场地进行加垫、平整，在项目所在地进行土方开挖取土、平整。该项目取土用于该项目建设，并利用原开挖土方和周边土层进行回填，不存在卖掉土地、填入建筑垃圾的现象。工地于10月27日至今处于停工状态，现场黄土已用防尘网覆盖。举报不属实。

处理及整改情况：一是要求施工方严格按照建筑工地施工标准，落实好围挡搭建、雾炮降尘等措施。二是尽快搭建项目建设公示牌，就项目建设内容进行宣传，消除群众疑虑，做到项目建设公开透明。三是要求楼村村“两委”安排人员值守，加强施工现场监管。

二十八、洛阳市洛龙区

受理编号：D20181031273

反映情况：洛龙区龙门大道与滨河南路交叉口向西100米路北新昌印刷厂，环保设施不全，没有消防通道。

调查核实情况：洛阳市新昌印刷有限公司位于洛龙区龙门大道与滨河南路交叉口向西100米路北，各种营业证照齐全，该企业装有废气净化设施，且经过第三方检测机构检测合格。有消防通道且能够正常使用，但周边商贩较多，有车辆乱停乱放占用消防通道现象。举报部分属实。

处理及整改情况：一是要求该企业加强内部管理，及时对废气净化设施进行定期维护。二是加大对该企业及其他印刷企业的监管力度，确保辖区所有印刷企业的环保设施齐全且符合标准。三是严格规范该企业周边车辆停放行为，保持消防通道畅通无阻。

二十九、洛阳市洛龙区

受理编号：D20181031275

(D20181031277)

反映情况：D20181031275反映洛龙区东环路李城桥南段桥下垃圾遍地，原来修桥遗留的问题尘土飞扬；D20181031277反映洛龙区白马寺西边洛河段西石桥土路扬尘大，李楼桥桥下土地土路扬尘大。

调查核实情况：东环路李城桥工程由市城乡一体化示范区管委会牵头负责，建设单位为洛政新龙公司。李城桥主线工程于今年2月初正式通车。但因施工方案调整和工程建设模式调整等因素，造成李城桥匝道施工暂停至今。桥下应修建的保通道路、雨水排放设施等工程尚未修建，周边群众出行从李城桥下通行，因桥下原属施工工地，群众及车辆出行造成扬尘问题，但不存在垃圾遍地现象。李楼镇对该地块进行覆盖、播撒草籽、洒水等降尘措施。10月中旬，为解决群众出行难和减少扬尘环境污染，李楼镇、李楼村先行垫资修建李城桥下方保通道路。目前，保通路部分路段已开始进行水泥浇灌。西石桥于20世纪90年代建成，长约130米，靠南洛河堤土路长约400米，靠北洛河堤全部在河道内。为方便出行，有部分群众、车辆经此处通行。举报部分属实。

处理及整改情况：一是将对洛河段西石桥路段洒水降尘。二是尽快完成李城桥下临时保通道路建设，配合湿扫和洒水措施，最大限度降低扬尘。三是加强日常巡查，发现问题立行立改。四是继续与相关部门沟通，协调解决东环路李城大桥后续施工问题。

三十、洛阳市洛龙区

受理编号：D20181031280

反映情况：洛龙区定鼎门街与政和路交叉口北有家猪肚鸡火锅店排风扇直排，气味呛人，噪声大。

调查核实情况：猪肚鸡火锅店位于洛龙区定鼎门街与政和路交叉口东北角，各类证照齐全，安装有符合标准的油烟净化装置。在其厨房临近小区的窗户上安装有三个排风扇，其中一个进行换气工作，两个已损坏，目前已全部拆除完毕。举报属实。

处理及整改情况：一是将排风扇全部拆除。二是将原排风扇位置进行封堵。三是要求该饭店进行整改，将排风换气接入有油烟净化装置的主排气管道，经净化后达标排放。

三十一、洛阳市洛龙区

受理编号：D20181031286

反映情况：洛龙区宜人路龙瑞B区南门宜人路路南有1个卖菜商贩几乎每天从8点在路边经营，喇叭噪声扰民。

调查核实情况：卖菜商贩路边经营具体地点在宜人路龙瑞B区门口，因宜人路提升改造工程，路段处于封闭状态，该商贩于10月29日、30日在龙瑞B区南门口人行道上摆摊设点经营。10月31日，洛龙区对其进行疏导，要求其合理安排经营地点。举报属实。

处理及整改情况：洛龙区将加大对该区域的巡查力度，对违反城市管理规定的行为依法进行查处。

三十二、洛阳市城管局、市公安局

受理编号： D20181030199

反映情况：洛阳市修地铁时对沿途树木毁坏很多，特别是王城大道，单双号限行不合理。

调查核实情况：洛阳市地铁施工区域苗木除部分用于市区绿化补植外，其余已全部移植到凌波桥以西、洛河以南、滨河南路以北区域，待地铁工程完工后，再酌情进行回植，目前移植苗木生长良好，反映问题不属实；根据市政府部署，王城大道快速路等道路建设全面施工，为缓解城市道路交通拥堵，减少机动车尾气排放对大气的污染，2018年8月28日，洛阳市环境污染防治攻坚战领导小组办公室和洛阳市公安局结合城市区道路建设和通行能力等实情，在城市区西工、涧西、老城、瀍河等行政区施工路段密集区实行机动车“单双号”限行措施，其中包括王城大道唐宫路口至九都路路口段。

处理及整改情况：针对举报问题，结合11月2日起王城大道限行路段实施封闭断行，道路已失去通行功能。洛阳市公安局交警支队将进一步加强城市区道路，尤其是王城大道封闭施工路段周边道路的交通组织保障工作。一是成立保通专班，及时对王城大道快速路施工、封闭期间保通工作进行再研判、再部署，加强与规划、住建、城管等部门沟通协作，细化保通方案，优化交通组织，强化保通措施。二是加大宣传力度，引导交通参与者科学选择出行线路和出行时间。三是强化路面管控，领导带头，全员上阵，加强路面指挥疏导，严查各类交通违法。四是完善交通设施，强化综合管理。五是科学调整，精准施策，紧盯工程进度和流量变化情况，采取分期分段、压茬推进，根据围挡变化，及时调整交通组织方案，减小对市民出行的影响。

三十三、洛阳市孟津县

受理编号：D20181024032

第七批十三号已公示。

2018年11月6日