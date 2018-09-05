且道官瓷出洛京——洛阳古瓷记之三

曹魏、西晋和北魏时期，是瓷器成熟后的第一个重要发展阶段，瓷器生产由初级向高级发展，各种新技术、新工艺、新材料、新方法相继出现。而每出现一种新事物，就把瓷器生产推向一个新高峰，并对以后瓷器发展产生重大影响。其中，最重大的事件，是洛京窑的出现和白瓷的发明。

洛阳出土的北魏白瓷杯(资料图片)

曹魏、西晋和北魏时期，是瓷器成熟后的第一个重要发展阶段，瓷器生产由初级向高级发展，各种新技术、新工艺、新材料、新方法相继出现。而每出现一种新事物，就把瓷器生产推向一个新高峰，并对以后瓷器发展产生重大影响。其中，最重大的事件，是洛京窑的出现和白瓷的发明。

倾缥瓷以酌醽

东汉末年，发生董卓之乱，董卓焚烧洛阳，挟持洛阳及周围百万人口进关中。《后汉书·董卓传》说：“尽徙洛阳人数百万口于长安，悉烧宫庙官府居家，二百里内无复孑遗。”经过董卓之乱，洛阳境内除了深山区基本无人。《晋书·食货志》曰：“自董卓之乱，百姓流离，谷石至九十万，人多相食。”当时，北方出现“白骨露于野，千里无鸡鸣”的局面。

曹操统一北方后，大兴屯田，户口稍增。魏文帝建立曹魏政权后，迁各地民众入洛阳，并分散到各县。《晋书·地理志》载，魏明帝去世后，司马懿主政，朝廷从邓艾计，在淮北、淮南屯田，“自寿春到京师，农官丘田，鸡犬之声，阡陌相属”。到西晋代魏后，《晋书·食货志》说，洛阳一带出现“荷锸赢粮，有同云布”。

魏晋逐步在都城洛阳设立管理官营手工业的专门机构，有少府、卫尉和将作大匠三个系统，下辖多个官营手工业作坊，其中就包括制作瓷器的作坊。

魏晋时瓷器的应用已很普遍，为了区别瓷器和陶器，新造了一个汉字“瓷”。潘岳是西晋洛阳文士首领，他的《笙赋》曰：“披黄苞以授甘，倾缥瓷以酌醽(líng)。”意思是剥柑橘皮而食果肉，用青瓷以饮酒。缥，原是晋代一种淡青色的丝帛，青瓷的颜色很像这种缥，故借缥以名瓷，称为缥瓷。这是“瓷”字最早见于文献中，也是瓷器这一事物大量、普遍存在于社会中的客观现象的反映。

洛阳出土了不少精美的西晋瓷器，如1974年在洛阳矿山厂西晋墓中出土了一件狮形青瓷盂。狮昂首竖耳，双目圆睁，四肢蹲卧，通体施青釉，釉层匀净，形象生动。在偃师城关镇变电站也出土了一件兽形青瓷盂。瑞兽四肢前屈下蹲，头部上扬，满身卷云毛纹，通体施淡青色釉，造型别致。

西晋短期统一后，出现“八王之乱”和“永嘉之乱”，西晋灭亡，以洛阳为中心的中原民众大举南迁，形成客家人，把北方制瓷工艺也带到南方，与南方的制瓷工艺结合，形成东晋和南朝青瓷生产的繁荣。

营洛京建造官窑

西晋灭亡后，北方进入长期的混乱状态。北魏是鲜卑拓跋部创立的国家。在北方大乱中，北魏逐步壮大势力，统一黄河之北，此后渡河南下，与东晋、南朝争锋于河洛，占领中原，成为与南朝隔淮河对峙的大帝国。

北魏孝文帝迁都洛阳，光宅土中，进行汉化改革，促进了北方经济发展和民族融合。洛阳作为北魏都城，经过大规模营建，又出现宫阙巍峨、商贾云集的景象。

北魏大力发展官营手工业和民营手工业，最重要的举措就是建立瓷器官窑，即洛京窑。清代蓝浦《景德镇陶录》载：“洛京陶，亦元魏烧造，即今河南洛阳县也。初都云中，后迁都此，故亦曰洛京所陶，皆供御物。”这里的“陶”指“瓷”，因此民国时期著名陶瓷学家叶麟趾在其《古今中外陶瓷汇编》中引用此书说：“洛京窑，亦元魏烧造，即今河南洛阳县也。初都云中，后迁都此，故亦曰洛京，所烧即供御物。”又据洛阳出土的元乂墓志云：“其妻为胡太后之妹，在乂卒后，殡葬从优……赐以明器，发卒卫从，自都及墓。”因此北魏豪门贵族墓出土的随葬瓷器，应是北魏洛京窑的“供御物”。

《洛阳伽蓝记》记载，洛阳城东北有“上高里”，“殷之顽民所居处也。高祖迁京之始，朝士居其中，迭相讥刺，竟皆去之。唯有造瓦者止其内。京师瓦器出焉”。因此，洛京窑应当在这一带。

但是，洛京窑的作坊区，可能并不止上高里一处，在洛阳周边还应有不少作坊区。比如，巩义白河窑址，也可能是洛京窑的一个作坊区。

洛京窑以烧制青瓷为主，这种青瓷，在北魏宣武帝景陵等洛阳北魏陵墓中多有出土。洛京窑的瓷器坯料选用水平提高，可以根据不同产品配制成分不同的坯料，从而得到色泽不同的胎体；在成型工艺上，采用了多种技法；用化妆土美化瓷器，即先用纯净的瓷土制成浆液，施于胎体表面，然后再上釉；能配制成含铁量不同的釉料，烧制成多种色调的釉；窑炉结构进一步改进，使用垫具、匣钵的窑具，提高了烧制技术和瓷器质量。这些新技术的运用，使洛京窑的制瓷工艺达到了前所未有的高度。

最早白瓷出洛京

洛京窑不仅烧制青瓷，也烧制出了最早的白瓷。白瓷最早的实物，是在汉魏洛阳故城北魏大市遗址出土的两件北魏白瓷杯。

瓷器釉的颜色，主要由釉中呈色剂所决定。釉中呈色剂最重要的是铁的氧化物。釉中含铁量愈高，釉色愈深，由青到褐到黑。反之，釉中含铁量愈低，釉色愈浅。当釉中铁的含量低到一定标准以下时，釉的颜色就会浅到无色或白色，这种无色或白色釉瓷，就是白瓷。

巩义白河窑址出土有白瓷，与北魏大市遗址出土的白瓷工艺相同。同时，白河窑有白瓷与青瓷同窑烧装的现象。由此说明，白瓷是在烧制青瓷的基础上，逐步降低釉中的含铁量实现的。这是中国古代制瓷技术的重大突破与进步，从根本上改变了长期以来青瓷一统天下的局面，并为后来各种色彩的瓷器的发展奠定了基础。

公元534年，北魏分裂为东魏、西魏，东魏权臣高欢将洛阳居民迁至东魏的都城邺城，洛京窑的工匠也被强制随迁。安阳相州窑随后大批量烧制技术非常成熟的白瓷，从中可以看出洛京窑与相州窑有传承关系。此后，白瓷工艺在北方传承，逐步发展成为著名的大唐官窑白瓷。（郑贞富）