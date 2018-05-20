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刘宛康主持召开市政府常务会议 研究安全生产等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-07-09 08:36

　　6日下午，市长刘宛康主持召开市政府常务会议，传达学习贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《地方党政领导干部安全生产责任制规定》精神，原则通过《洛阳市党政领导干部安全生产责任制规定实施细则》(以下简称《细则》)和《关于深入推进城市安全发展的实施意见》(以下简称《意见》)。

　　《细则》进一步明确了各级党委、政府主要负责人及分管负责人的安全生产工作职责；强调落实党政领导干部安全生产责任制，必须坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，必须坚持“三管三必须”；提出将安全生产绩效与履职评定、职务晋升、奖励惩处挂钩，明确了“一票否决”、从重追究、补救从轻、尽职免责、终身问责5种问责情形。

　　会议强调，各级各部门要认真抓好《地方党政领导干部安全生产责任制规定》精神的贯彻落实，认真对照《细则》分工，全力抓好安全生产各项工作，切实承担起守土有责、守土负责、守土尽责的政治责任。要始终绷紧安全生产这根弦，持续深入开展安全生产大检查，抓好危险化学品、消防、建筑施工、道路交通、旅游景区等重点行业领域安全专项治理。要全力以赴抓好防汛工作特别是尾矿库防汛，确保安全度汛。要加强对暑期学生的安全宣传教育，严密防范溺亡等事故发生。

　　《意见》从科学制订相关规划、发挥社区基础性作用、强化城市运营管理等方面强化了城市安全源头管控，从建立应急管理机构、构建城市管理平台、完善监测预警网络等方面全面加强城市应急管理建设。《意见》还对提高城市安全监管效能、加强城市安全服务保障、培育城市安全发展文化、加强城市安全统筹协调等进行了部署。

　　会议强调，推动城市安全发展，有效防范和坚决遏制重特大安全事故发生，对于保障广大人民群众安居乐业意义重大。各相关部门要对号入座、主动认领，做到责任落实无空档、监督管理无盲区。要加强城市规划、建设项目实施前的评估论证工作，提升安全生产的整体预控能力。要深入细致排查城市安全风险隐患，采取有效措施认真整改，确保各类风险源处于持续稳定受控状态。要加强应急培训与演练，提升应急管理和救援能力。要抓好安全宣传教育，提升市民安全意识，推动城市安全形势稳定向好。

　　会议研究通过了《2018年全市转型发展攻坚工作方案》和《关于进一步加强耕地保护工作的实施意见》，还研究了污染防治、精准脱贫等工作。 （洛阳日报记者 孙自豪）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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