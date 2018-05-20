洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“牡丹14号”盾构机始发 地铁1号线应天门站至丽景门站区间双线同步掘进
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-07-06 08:16

　　盾构机边走边装管片

　　“牡丹14号”盾构机昨日从应天门站北侧隧洞(左)始发，紧随南侧的“牡丹13号”盾构机掘进。

　　在我市地铁建设中，盾构机堪称绝对主力。昨日，盾构机大军又添新成员，“牡丹14号”盾构机昨日开始从应天门站始发向丽景门站掘进，这标志着该区间成为我市地铁1号线第二个实现双线同步掘进的盾构区间。此前，史家湾站至杨湾站已实现双线同步掘进。

　　“牡丹14号”盾构机于6月10日开始吊装下井，6月15日完成组装，6月22日结束整机联调联试。该盾构机全长约86米，总重约500吨，由刀盘、盾体、设备桥和6节台车等组件组成，驱动方式为电驱，额定推力约4300吨，将在地下掘进约780米。此前于5月29日在该区间始发掘进的“牡丹13号”盾构机目前已顺利行进了165米，约占该盾构区间总工程量的21.1%。

　　该区间项目负责人透露，结合应天门站至丽景门站盾构区间地层结构特征，“牡丹14号”盾构机在刀盘刀具、螺旋机、注浆系统与渣土改良系统配置等方面都进行了针对性调校，能够在掘进过程中有效控制路面下沉幅度，保证掘进安全。

　　市轨道交通公司有关负责人介绍，随着“牡丹14号”盾构机的始发掘进，我市地铁1号线盾构区间作业继续提速。目前，“牡丹1号”整修，“牡丹5号”正在联调联试，“牡丹2号”“牡丹3号”“牡丹4号”“牡丹13号”“牡丹14号”等5台盾构机正在地下掘进作业。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 马毓鋆/文 记者 杜卿/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·血压降低或许只是表象，并非高血压治好了
  • ·手掌被镰刀割破，他用烟灰止血导致破伤风
  • ·飞虫入眼，他揉了20 多次，导致右眼角膜受伤
    		•
    摔跤吧！猫爸
    摔跤吧！猫爸
    摔跤吧！猫爸
        我的朋友H，痴爱一只名唤“狗狗”的白猫。爱到深处，她便让白猫和一只名叫“柳飘飘”的母猫约会，以留下它的...
  • ·“能人”徐树平：给他一片叶子，他能造一座“百鸟园”
  • ·窑洞内外两重天 避暑赏景两相宜
  • ·花甲之年老顽童 退休时光乐陶陶
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 驻港兵哥哥帮父亲办身份证，顺便加盟...
  • 中阿合作论坛第八届部长级会议即将举...
  • 现实版泰坦尼克：翻船瞬间小伙把生的...
  • 以绿色产业引领乡村振兴
  • 陶益壮的中国科研梦
  • 生态文明贵阳国际论坛2018年年会开幕 ...
  • 图解丨健康扶贫成效显著 未来三年 我...
  • 【记录】他们从零起步，让轿车进入了...
  • 着力培养忠诚干净担当的高素质干部 —...
  • 梁家河 初心从这里出发
    		•
    百姓呼声
    三洋铁路洛阳段项目正在抓紧推进相关工作
    汇通街至新街桥这一段路什么时间通车?
    精彩图片
    人与燕子 和谐相处
    市民草丛中发现一只小...
    荷塘精灵 自得其乐
    洛阳81岁热心老人帮助...
    精彩热帖

    舞步出品:夏日重渡沟

    夏日窗台的一丝绿

    夏荷

    异国风情
    /考场外的麻雀
    /烈日下的麦客（诗歌）
    /我的高考
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超 不良信息举报电话：（0379）65233605