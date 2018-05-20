“牡丹14号”盾构机始发 地铁1号线应天门站至丽景门站区间双线同步掘进

在我市地铁建设中，盾构机堪称绝对主力。昨日，盾构机大军又添新成员，“牡丹14号”盾构机昨日开始从应天门站始发向丽景门站掘进，这标志着该区间成为我市地铁1号线第二个实现双线同步掘进的盾构区间。此前，史家湾站至杨湾站已实现双线同步掘进。

盾构机边走边装管片

“牡丹14号”盾构机昨日从应天门站北侧隧洞(左)始发，紧随南侧的“牡丹13号”盾构机掘进。

在我市地铁建设中，盾构机堪称绝对主力。昨日，盾构机大军又添新成员，“牡丹14号”盾构机昨日开始从应天门站始发向丽景门站掘进，这标志着该区间成为我市地铁1号线第二个实现双线同步掘进的盾构区间。此前，史家湾站至杨湾站已实现双线同步掘进。

“牡丹14号”盾构机于6月10日开始吊装下井，6月15日完成组装，6月22日结束整机联调联试。该盾构机全长约86米，总重约500吨，由刀盘、盾体、设备桥和6节台车等组件组成，驱动方式为电驱，额定推力约4300吨，将在地下掘进约780米。此前于5月29日在该区间始发掘进的“牡丹13号”盾构机目前已顺利行进了165米，约占该盾构区间总工程量的21.1%。

该区间项目负责人透露，结合应天门站至丽景门站盾构区间地层结构特征，“牡丹14号”盾构机在刀盘刀具、螺旋机、注浆系统与渣土改良系统配置等方面都进行了针对性调校，能够在掘进过程中有效控制路面下沉幅度，保证掘进安全。

市轨道交通公司有关负责人介绍，随着“牡丹14号”盾构机的始发掘进，我市地铁1号线盾构区间作业继续提速。目前，“牡丹1号”整修，“牡丹5号”正在联调联试，“牡丹2号”“牡丹3号”“牡丹4号”“牡丹13号”“牡丹14号”等5台盾构机正在地下掘进作业。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 马毓鋆/文 记者 杜卿/图）