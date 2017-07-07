洛阳德野房车改装项目开始试生产 建成后年产量可达500台

它很贵，一台的价格在千万元以上；它很便宜，国产化后价格不足进口同类产品的1/10。靠着自主研发的房车工艺，洛阳德野公司设计改装的系列豪华越野房车即将批量推向市场，推动高端旅行越野房车的国产化进程。

项目档案

项目名称：洛阳德野房车改装项目

项目概况：该项目位于新安县洛新产业集聚区，由洛阳德野专用车辆有限公司投资建设，总投资3.5亿元，占地60亩，主要建设办公楼、厂房、研发中心等，建成后可年改装高端旅行越野房车500台。目前，该项目土地平整已经完成，部分厂房钢结构安装完成，企业正进行产品研发和试生产。

它很贵，一台的价格在千万元以上；它很便宜，国产化后价格不足进口同类产品的1/10。

靠着自主研发的房车工艺，洛阳德野公司设计改装的系列豪华越野房车即将批量推向市场，推动高端旅行越野房车的国产化进程。

套上鞋套，记者跟随该企业相关负责人走进一尘不染的房车内部，仿佛置身五星级酒店——淋浴间、厕所干湿分离，双人床、光伏发电站、空调、电视、电磁炉等设施齐全；大梁和车头间三点式柔性链接，使得车辆在颠簸的山路上行驶也能保障车厢内部舒适；配备蓄水箱、蓄电池及水净化系统，在无电、无水，以及-50℃到50℃的极端环境下，乘客可生活半个月……一项项高档配置，让这款产品跻身国际高端房车行列。

近年，随着个性化旅游市场日趋升温，房车的市场需求量也日益增长。2015年，国务院印发《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》，提出制定全国自驾车房车营地建设规划和自驾车房车营地建设标准，到2020年鼓励和引导社会资本建设自驾车房车营地1000个左右。

有国家政策支持，又符合国内旅游发展趋势，房车产业成为充满商机、亟待开发的“蓝海”市场。作为老工业城市和旅游城市，洛阳成为房车企业争相布局的热点城市。

该负责人坦言，选择在洛阳建设该项目，主要是因为洛阳有完备的工业配套体系，“周边十几公里范围内就能找到几乎所有的配套厂商，且产品工艺好、价格低，项目所需的技术工人队伍庞大”。

预计该项目今年年底前全部建成，今年预计可改装20台越野房车，达产后将实现500台的年产量，实现年产值10亿元以上。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 许金安 朱彦霖）