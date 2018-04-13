中德合资年产1万台房车项目正式启动

昨日，中德埃文海姆-朗宸年产1万台房车项目合资合作发布会在洛阳上阳宫文化园正式举行。

昨日，中德埃文海姆-朗宸年产1万台房车项目合资合作发布会在洛阳上阳宫文化园正式举行。

此次发布会的召开，标志着中德埃文海姆-朗宸年产1万台房车项目正式启动实施。该项目是我市开放招商的一项重大成果。根据规划，作为欧洲最大的房车制造商，德国埃文海姆公司将与洛阳朗宸旅居车有限公司展开合作，共同推进房车产业发展。

据了解，在此次发布会上签约的中德年产1万台房车项目，总投资12亿元，占地约300亩，未来将建设具备年产1万台生产能力的房车整车生产线1条、年产100万平方米生产能力的房车厢板生产线1条，以及一个预计超过100个营位的房车露营体验中心等。项目达产后，将实现年产各式房车1万台、厢板2万台套，预计年销售收入将达到60亿元，年创利税6亿元，安置就业2500人左右。

以该项目为主要依托的房车工业园也于当日举行入园仪式，该工业园预计年内即可完成投产运营，建设完成后将成为国内生产技术最领先、规模最大的房车生产基地。

副市长侯占国参加活动。 （洛阳日报记者 陈曦 通讯员 张俊望）