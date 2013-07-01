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何伟到孟津调研村(社区)“两委”换届选举和基层党建工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-08 08:51

　　6日，市委常委、组织部部长何伟到孟津县调研村(社区)“两委”换届选举和基层党建工作。

　　何伟一行先后到孟津县城关镇贾滹沱村、常袋镇马岭村、小浪底镇明达村等，实地调研了该县村(社区)“两委”换届选举、落实“河洛党建计划”全面进步年要求、新时代“三新”讲习所建设、村级集体经济发展等工作开展情况。

　　何伟指出，要认真履行党建主体责任，全面落实市委“河洛党建计划”全面进步年要求，切实加强基层党建规范化建设，实现基层党组织政治功能、组织体系、队伍素质、服务功能和保障能力的全面提升、全面进步。要强化党的领导，稳步推进村(社区)“两委”换届选举工作，选好用好基层党支部带头人，不断建强村(社区)“两委”班子，切实提高群众满意度。要建好用好新时代“三新”讲习所，将其与主题党日活动相结合，真正将新时代“三新”讲习所建设成为学思践悟新思想的“大课堂”，凝聚民心、发挥民力、推动民富的“大本营”。要统筹建好用好党建阵地，结合乡村振兴战略，坚持规划引领，因地制宜培育壮大集体经济，不断提升基层党组织的支撑保障能力，切实提升广大群众获得感、幸福感。（洛阳日报记者 李梦龙）
[ 责任编辑：马佳佳]
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