何伟到嵩县、洛宁县调研村（社区）“两委”换届及基层党建工作

近日，市委常委、组织部部长何伟不打招呼、深入基层，先后到嵩县、洛宁县调研村(社区)“两委”换届及基层党建工作。

近日，市委常委、组织部部长何伟不打招呼、深入基层，先后到嵩县、洛宁县调研村(社区)“两委”换届及基层党建工作。

何伟实地调研了嵩县田湖镇毛庄村、饭坡镇田庄村、城关镇菜园村，洛宁县兴华镇董寺村、长水镇长水村和底张乡礼村村等，详细了解村(社区)“两委”换届、“河洛党建计划”全面进步年等工作落实情况。

何伟指出，要站在巩固党的执政基础的高度，认真抓好村(社区)“两委”换届选举工作，严把候选人资格条件关，着力选优配强党组织书记、建强村(社区)“两委”班子，不断提升基层党组织的凝聚力、战斗力。要按照市委“河洛党建计划”全面进步年有关要求，扎实做好“基层党建十件实事”，使基层党组织在政治功能、组织体系、队伍素质、服务功能和保障能力等五个方面实现全面进步。要充分发挥新时代“三新”讲习所的作用，充实讲习队伍、完善讲习规程、灵活讲习方式，持续推动广大党员群众学习新思想、掌握新本领、创造新业绩。要结合乡村振兴战略，持续壮大村集体经济，形成可借鉴和复制的宝贵经验，为全面打好精准脱贫攻坚战提供坚强组织保障。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 李红磊）