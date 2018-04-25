新潭:古来利与名俱在洛阳城（大运河遗迹在洛阳）

运河的主要功能是漕运。隋唐时期，国家粮仓设在洛阳，江南等地的漕粮大量运来，运河上终日“漕船往来，千里不绝”。到武则天称帝时，洛阳城中的北市一带已是“天下舟船所集，常万余艘”，河道拥堵太过严重，连女皇都坐不住了。

如今的立德桥

一 武则天和新潭

趁着“五一”小长假，我去了一趟扬州。

扬州是个好地方，难怪隋炀帝念念不忘。当年运河一开通，他就迫不及待地乘龙舟巡幸。人们以为他贪图享乐，下扬州只是为了观琼花，他因此没少落骂名。

琼花是扬州的市花，花期与牡丹相近，如今已到尾声。我在瘦西湖看到几簇琼花，洁白如玉，美得出尘，但若说隋炀帝兴修运河，只是为了一睹它的芳容，估计没人相信。

作为一位有雄才大略的帝王，隋炀帝迁都洛阳，并以洛阳为中心开凿运河，是为了沟通南北，更好地掌控天下。

运河的主要功能是漕运。隋唐时期，国家粮仓设在洛阳，江南等地的漕粮大量运来，运河上终日“漕船往来，千里不绝”。到武则天称帝时，洛阳城中的北市一带已是“天下舟船所集，常万余艘”，河道拥堵太过严重，连女皇都坐不住了。

公元701年，武则天下令“引漕渠，开新潭，以置诸州租船”。

北市南临洛水，隋时称通远市，“其内郡国舟船舳舻万计”，是商旅云集的地方。新潭与北市相接，距含嘉仓不远，各地租船停靠在这里，无论是运粮还是进行贸易，都十分便利，不过一旦河水暴涨，就会带来很大风险。

《旧唐书》里就有两次瀍水暴涨的记载，都发生在唐玄宗开元年间。一次是在公元726年，“瀍水暴涨，流入洛漕，漂没诸州租船数百艘，溺死者甚众，漂失扬、寿……租米一十七万二千八百九十六石，并钱绢杂物等”；一次是在公元730年，“东都瀍水暴涨，漂损扬、楚、淄、德等州租船”。

两次受灾，扬州租船都首当其冲，可见其运送漕粮之频繁。这次去扬州，我特意乘船游了城中的古运河，在古渡口的晚风中，想起隋炀帝开凿运河的是非功过，对武则天开新潭感慨颇多。

新潭遗址局部

二 两个人的《新潭赋》

新潭能容上万艘租船停靠，面积自然不小。不过，当日盛景早已不再，今天人们只能推测出它的范围。如果你想有更直观的感受，可以到洛邑古城走一走，那里有新潭遗址的一部分，就在文峰塔附近。

北市是一个繁华热闹的地方，史书记载，它“本临德坊，唐显庆中立为北市”。南市与北市隔洛水相望，中间以利涉桥相通。在利涉桥西侧，还有一座立德桥。如今，文峰塔下的新潭遗址上建有景观桥，名字仍为立德桥。

当然，仅凭眼前所见，你仍难以想象新潭的样子。好在唐人留下了两篇《新潭赋》，我们可以从中领略新潭的四季风光。

一篇是张环的《新潭赋》。他是唐玄宗开元年间的进士，官至侍御史。在《新潭赋》中，他这样写道：“惟国之左，当河之南；分逶迤之旧洛，涨浩漾之新潭。观其沙石中映，鱼龙内涵；泛危槎而独隐，纷众水以相参……”他所描述的新潭景色宜人，岸边有点点绿苔，四周遍植青杨。到了寒冬时节，潭水结冰，明净如镜。

在这篇赋中，张环以“旧洛”对“新潭”，似乎是对新潭名字的一种解释。同为开元年间进士的王泠(líng)然也写了一篇《新潭赋》，其中称“由其地势多美，所以潭名永新”，则直接道出了新潭之名的由来。

据《唐才子传》记载，王泠然官至太子校书郎。他曾向宰相张说自荐，但没有得到想要的结果。此人性格豪爽，文采出众，“当言无所回忌”，可能正是因为这一点，他的仕途不算顺利，最终他也没有太大名气。

王泠然的《新潭赋》是这样写的：“国之天府，名曰河南。水有清洛，涨乎新潭……或清浅而见底，或深沉而莫测，奔狭口以雷声，积中心而黛色。若乃方将暮春，大集都人，锦筵横石，罗幕借尘。骑影攒临，变作桃花之浪，衣香乱入，翻为莲叶之津。由其地势多美，所以潭名永新。”

在他的笔下，新潭不仅有“星月沉浮乎其内，烟云洗拂乎其表”的审美价值，更有“通舳舻之利于国既多，开浸灌之功与人非少”的实用价值。今天，如果我们能因《新潭赋》而记住他，大概他的人生就少了很多遗憾。

三 中桥、斗亭故事多

当时，洛水上有三座桥，自西向东分别为天津桥、中桥和利涉桥。天津桥东北有斗门，可以开合，控制水流；斗门旁有亭，称斗亭、北斗亭、斗门亭等。

中桥曾多次毁于涨水，后来被修复，新址东移，近利涉桥。利涉桥因此被废弃，中桥就成了距新潭最近的桥。这里虽不如天津桥那么热闹，也曾发生过不少历史事件。

如《大唐新语》记载，武则天圣历年间，酷吏郭霸因被冤魂索命，竟精神错乱，剖腹而死。“时中桥新成”，武则天问起外面有什么新鲜事，有人回答：“洛桥成而郭霸死。”风马牛不相及的两件事，就这样莫名地被连在了一起。

公元725年，唐玄宗选派一批有声望的京官去各州当刺史，众人在北斗亭饯别，张说作诗《洛桥北亭诏饯诸刺史》记述了此事。这里的“北亭”即北斗亭，饯别之后，刺史们沿运河到各地上任，方便快捷。

韦丹是颜真卿的外孙，为人仁义。据《唐国史补》称，有一天，韦丹行至中桥，见有人捉了一只大鳖系在桥柱上，大鳖似乎在向他求救，他便问多少钱能买下。对方要五千文，韦丹仅有一头驴，价值三千文。对方同意交换，韦丹就将大鳖在洛河放生，自己走回了家。

今天，我们行走在洛河两岸，看着当年的运河遗迹，也许想不出这里曾发生过多少故事。事实上，历史上的洛阳既是丝路起点，又是运河中心，新潭一带的繁华，远超今天人们的想象。

唐代于武陵有《过洛阳城》一诗：“古来利与名，俱在洛阳城。九陌鼓初起，万车轮已行。周秦时几变，伊洛水犹清。二月中桥路，鸟啼春草生。”

这，大概就是当时洛阳的写照了。（洛阳晚报首席记者 张广英 文/图）