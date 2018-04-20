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停车避开这些路段 以防爱车中了蚜虫的“黏液炮弹”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-05-05 09:00

　　近日，本报以《美茵街有行道树落黏液，您最好别在树下停车》为题，报道了市民徐先生停车时遇到的烦恼。有住在美茵街附近小区的读者忍不住问，蚜虫不能被根治吗？为什么感觉美茵街上的行道树很长一段时间都在落黏液呢？绿化部门专家建议市民，夏季结束前，尽量避开在栽种有国槐、栾树的路段停车。

　　专业人士夏季是蚜虫病害高发期

　　昨日，记者在洛阳市绿化工程管理处了解，早在每年的1月，绿化部门就开始对易受蚜虫危害的栾树、国槐等乔木喷施石硫合剂，以对来年虫害的防治能起到事半功倍的效果。

　　“蚜虫喜欢刺吸植物的新芽嫩叶，吸食植物汁液，其一年繁殖20多代，在很多苗木上都能看到，春夏秋季都能见到蚜虫的身影，国槐和栾树上尤其多。”洛阳市绿化工程管理处专家介绍，他们虽然不定期检查并喷洒农药治理，但往往是刚喷过这边，药效一过，其他地方的蚜虫就飞来繁殖后代。夏季是蚜虫病害高发期，介于蚜虫的这些生物特点，他们只能预防，无法根治。“这几天降雨的话，可以有效减少苗木上的蚜虫数量。”专家说。

　　建议停车远离这些路段

　　昨日，我们联系绿化部门，了解到我市市管道路上最受蚜虫欢迎的国槐、栾树行道树分布，绿化部门专家建议市民停车时尽量避开栽种有国槐和栾树的市管道路路段，以防爱车中了蚜虫的“黏液炮弹”。

　　国槐、栾树行道树多在这里

　　栾树分布部分路段

　　中州路(启明南路—人民西路)

　　九都路(启明南路—校场街)

　　纱厂东、西路(金谷园路以西)

　　平等街(北盟路—环城北路)

　　滨河北路(南昌路—珠江路)

　　长安路(中州西路—西苑路)

　　太原路(联盟路—九都西路)

　　滨河北路(启明南路—御博路)

　　衡山北路(310国道—红山路)

　　凝碧南街(美茵街—滨河南路)

　　凝碧北街(美茵街—滨河南路)

　　美茵街(王城大道—英才路)

　　洛宜路(学府街—瀛洲桥南)

　　长兴街(开元大道—伊洛路)

　　龙门大道(通衢路—龙门石窟)

　　司马光路(伊洛大道—西环路)

　　国槐分布部分路段

　　中州路(启明南路—人民西路)

　　中州路(解放路—建设路)

　　唐宫东路(定鼎路—新街)

　　启明南路(东花坛—九都路)

　　新街(环城北路—九都路)

　　环城北路(环城西路—新街)

　　道南路(定鼎路—环城西路)

　　道南路(纱厂北路—解放路)

　　定鼎路(九都路—中州路)

　　金谷园路(道南路—唐宫路)

　　解放路(道南路—纱厂东路)

　　解放路(中州路—九都路)

　　建设路(长春路—广文路)

　　丽春路(南昌路—珠江路)

　　丽新路(延安路—九都路)

　　龙兴街(凝碧南街—英才路)

　　定鼎门街(宜人路—关林路)

　　宜人路(龙门大道—望春门街)

　　龙门大道(洛阳桥南—古城路)

　　提醒尽量找专业人士清洗车身黏稠物

　　针对车身的黏稠物处理，洛阳和谐汽修汽车美容师介绍，无论是树胶还是虫的排泄物，附着在车上时间长了都会腐蚀车漆。如果有些时候不得不在行道树附近停车，建议市民先到正规的汽修店给爱车镀晶镀膜，或者停车时用车罩罩住。

　　“如果爱车沾上这些黏液后一定要避免车辆暴晒，以免在车上留下去不掉的印迹。”这名美容师说，“同时，若用洗洁精清洗车身黏稠物，会对车漆有损伤，建议市民尽快到汽修店进行专业清洗。”（洛阳晚报首席记者 王博东）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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