提醒！洛龙区美茵街行道树落黏液 别在树下停车

昨日，市民徐先生拨打晚报热线66778866反映：洛龙区美茵街上的行道树落黏液，周边路面都变了颜色，想在这附近停会儿车都不敢啊。

行道树下停放的车遭殃了

昨日，市民徐先生拨打晚报热线66778866反映：洛龙区美茵街上的行道树落黏液，周边路面都变了颜色，想在这附近停会儿车都不敢啊。

昨日上午，记者来到美茵街，刚走到行道树下就感觉天上像飘起了毛毛雨——徐先生所说的黏液。行道树下的慢车道湿漉漉的，走上去还有点粘脚，树下不少车身上像沾了一层油渍，细看是密密麻麻的黑点。

“落黏液的行道树多为栾树和国槐，这些行道树有很高的观赏性，但也有缺点，就是易招蚜虫。”市绿化工程管理处相关负责人说，每年4月初，当气温达到25℃时，一些树就会遭受蚜虫病害。蚜虫喜欢吃树木嫩芽，吃完分泌的高糖分蜜露就成了“毛毛雨”。

工作人员说，这种蜜露看着脏兮兮的，但对人体无害，落到衣服上，用肥皂就可以洗掉。近期，他们已着手喷洒农药，也提醒市民不要在这些行道树下停车。（洛阳晚报首席记者 王博东 文/图）