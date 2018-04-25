伊滨区寇店镇：打造通航旅游小镇 再添地标性新建筑

喜欢近郊游的市民有福了，继万安山、倒盏村等旅游景区开发后，伊滨区将在寇店镇打造一个通航旅游小镇。这是日前市城乡规划委员会2018年第五次会议透露的好消息。

喜欢近郊游的市民有福了，继万安山、倒盏村等旅游景区开发后，伊滨区将在寇店镇打造一个通航旅游小镇。这是日前市城乡规划委员会2018年第五次会议透露的好消息。

会议还审议并原则通过了《洛阳市伊滨区寇店镇总体规划(2017—2020年)》《中国石化销售有限公司河南石油分公司洛阳油库改扩建工程设计方案》《河南安装大厦外立面调整方案》《开元壹号60#地块商务公寓楼建筑方案设计》等，并就进一步完善提升相关规划提出要求。

这些规划描绘了我市未来的哪些变化，从今天起本报将陆续对相关内容进行解读。

寇店镇将打造通航旅游小镇

寇店镇位于伊滨区东南部，有21个行政村，总面积63.97平方公里。按照《洛阳 市伊 滨区 寇店 镇总 体规 划(2017-2020年)》，该镇到2020年镇区建设用地面积将达到1.2平方公里，着力打造以通航产业为主，历史文化和生态旅游为支撑的通航旅游小镇。

通航制造：

寇店镇将围绕通航制造产业，重点对接引进北航无人直升机、蜜蜂轻型飞机、公务机、通航培训学校等项目。以万安山通用航空机场项目为引领，该镇将着力推动现有钢制办公家具产业转型升级，培育相关的通航制造及关联地面设备生产等产业，提升产品附加值。

历史文化和生态旅游：

寇店镇将依托通用航空飞行观光、野生动物园、山顶公园、五龙峡景区等发展生态休闲旅游；依托水泉石窟、东汉帝陵南兆域、大谷关遗址发展历史文化旅游；同时，积极延伸乡村旅游产业链，加快美丽乡村建设，形成乡村休闲度假旅游。

通航旅游小镇：

该规划提出，寇店镇镇区将按“一镇区两组团”打造，更好地推进东汉帝陵南兆域等历史文化遗产保护与利用。对与文物保护没冲突的区域进行优化，内涵式发展；对与文物保护有冲突的区域，结合整个镇域北遗址南山区的用地条件，选择在镇域中部统筹通用航空机场建设镇区南部组团，为通用航空产业发展奠定基础。

在文化遗产保护方面，寇店镇将着力形成以东汉帝陵南兆域、水泉石窟、大谷关遗址、曹魏大墓等为重点的空间保护格局。

下一步，寇店镇将依托通用航空机场项目，打造洛阳通航空中门户、中国紧急救援河南洛阳(豫西)基地、洛阳通航旅游服务中心，助力我市提升国际文化旅游名城建设，更好地服务市民游客。

中石化洛阳油库将扩容

中国石化销售有限公司河南石油分公司洛阳油库位于道北，现有两个油罐区，总储量3.84万立方米。

按照规划，中石化洛阳油库计划在现有油库西侧新增加4个立式油罐，新增库容约2万立方米。 同时，将现有油库北侧的润滑油库区改造成汽油库，建设成3 个立式油罐，库容2.4万立方米，改造后总库容8.2万立方米。

同时，结合项目升级所需，将油库内原综合楼的实验室迁出，单独规划建设一座2层坡屋顶实验室，总建筑面积约767平方米。

又一企业总部基地落户伊滨区

河南安装大厦位于伊滨区，是河南安装集团总部基地项目。该项目为1栋25层综合楼，高度99米，地下2层为车库，设置480个车位。该项目主体及二次结构已经施工完毕，将开始外立面施工。

原先该项目规划外立面采用外挂石材结构。考虑到项目主体结构距高铁线较近，且石材载荷大，计划将外立面材质进行优化调整。

按照新规划，该大厦在保证外立面颜色、建筑风格、外观造型不变的前提下，地面1层至4层装饰仍采用干挂米黄色石材，地面5层至25层材质调整为米黄色高档真石漆，提高大楼外立面安全系数。

开元大道东部将添地标建筑

按照方案，在开元壹号现有住宅北侧，将建一栋现代化的商务公寓楼。该公寓楼位于汇通街与开元大道交叉口西南角，为西高东低结构的两栋高层，西侧楼高100米、东侧楼高68米。该项目配建有769个地下车位，西侧设有地下车库出入口，方便办公公寓及商业停车。楼宇整体建筑风格采用现代风貌，将成为开元大道东部又一座地标建筑。（洛阳晚报记者 连漪）