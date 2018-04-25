洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳开展国家科技型中小企业评价工作 入库企业可享研发税收优惠
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-03 09:21

　　日前，我市发布《关于做好国家科技型中小企业评价工作的通知》，通过评价并入库的企业可享受相应的税收优惠政策。

　　科技型中小企业是指依托一定数量的科技人员从事科学技术研究开发活动，取得自主知识产权并将其转化为高新技术产品或服务，从而实现可持续发展的中小企业。本次评价对象为在河南省注册的符合条件的居民企业。经评价备案入库的企业，企业研发经费可在实际发生额抵扣基础上，再按照75%的比例进行税前扣除。

　　即日起，企业可登录国家科技型中小企业评价工作网站(www.innofund.gov.cn)，进行注册登记、企业自评并上传相关文档进行形式审查。通过审查后，企业名单将进行公示、入库。国家科技型中小企业实行动态管理，自公告之日起至次年3月 31日前有效。咨询电话：63910360。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 任姣姣）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]走路防病、抗癌！但这样走路锻炼等于白走
  • ·[健康]很多人以为用不用牙线都无所谓，其实.....
  • ·[健康]假如五年不刷牙，你的牙会怎么样？
    		•
    球场“老男孩” 好身板好心态
    球场“老男孩” 好身板好心态
    球场“老男孩” 好身板好心态
        近日，记者见到王健辉老人时，他正在洛龙区安乐镇狮子桥村的操场上打篮球。带球奔跑、三步上篮、跳起投篮…...
  • ·云泽和他的“室内园林”
  • ·那些“碰瓷”的猫 后来都怎么样了
  • ·五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳将建设东山大道 提升龙门园区通行...
  • 全市领导干部会暨2018年一季度重点工...
  • 洛阳市领导干部会暨2018年一季度重点...
  • 洛宁草庙岭郭家大院（探寻河洛百座古...
  • “洛阳造”环卫压实机有了“升级版”
  • 孟津送庄镇袖珍西瓜集中上市 助农户脱...
  • 安乐镇街心小游园已开放惠民
  • 一季度洛阳市工业经济效益稳步提高
  • 中信重工为三峡工程研制升船机关键件
  • 洛阳、亳州警方打掉传销团伙 救出受骗...
    		•
    百姓呼声
    龙门西山的省道正在大修，预计在8月份完工
    退休职工养老金领取资格认证什么时间开始
    精彩图片
    “洛阳造”环卫压实机...
    洛阳将建设东山大道 提...
    《快递暂行条例》本月1...
    孟津送庄镇袖珍西瓜集...
    精彩热帖

    五一假期 镜头里的龙门

    黄土岭上杜鹃红

    醉美秋风园

    劳动节里忙劳动
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605