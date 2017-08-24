洛阳武汉路社区根据群众需求设置讲习课程

“今天的讲习主要是学习党的十九大精神，并向大家通报近期社区工作安排。还有个好消息：咱们讲习所的部分课程增补了名额，大家赶快报名吧！”近日，在涧西区武汉路街道办事处武汉路社区的一堂讲习课上，社区党委书记彭志霞话音未落，在场60多名党员群众便鼓起掌来。

宣讲家风故事

“今天的讲习主要是学习党的十九大精神，并向大家通报近期社区工作安排。还有个好消息：咱们讲习所的部分课程增补了名额，大家赶快报名吧！”近日，在涧西区武汉路街道办事处武汉路社区的一堂讲习课上，社区党委书记彭志霞话音未落，在场60多名党员群众便鼓起掌来。

新时代“三新”讲习所如何引领党员群众学习新思想、掌握新本领、创造新业绩，真正让大家喜欢听、愿意学？

“我认为关键在于内容接地气、形式要新颖。”彭志霞说，今年以来，武汉路社区党委整合辖区各类资源，成立新时代“三新”讲习所，以深入学习宣传贯彻党的十九大精神为主旨，以广大党员群众需求为导向，为讲习所设置了丰富多彩的“课程表”。

武汉路社区新时代“三新”讲习所采取“固定课程+自选课程”相结合的方式，邀请办事处党员干部、离退休老党员、志愿者等组成讲习队伍，依托党群服务中心内的党员之家、创享社、家风家训馆等资源，为辖区党员群众宣讲党的十九大精神、党的历史、家风故事等内容，并将这些内容穿插进“社区学堂”的授课内容中。讲习所的“社区学堂”里还开设舞蹈、国画、智能手机等10多门自选课程，辖区党员、居民只需到社区报名，就能免费参加学习。截至目前，已有1500多人次参加各类课程。

负责自选课程培训的长乐社工组织负责人郝丽曼说：“各类课程都很受欢迎，我们根据大家需求又增补了名额。”

到底有多火爆？为了能赶上每周二下午3点的智能手机培训课，不少居民提前1小时来排队。社区居民张丽娜说：“从基本操作到微信使用、发朋友圈、智能支付，老师讲得耐心，课件做得细致，每堂课都有新收获，和孩子们也越来越聊得来了。”

智能手机培训课的老师叫朱岩乐，是长乐社工组织的一名志愿者。通过他的授课，不少居民学会了发朋友圈，大家还组建了“智能手机课堂”微信群，从党的十九大精神解读文章到社区工作新成效，大家积极分享、互相“点赞”。朱岩乐说：“看到学员们满是正能量，我很有成就感。”

彭志霞说，下一步，该社区将进一步丰富课程内容，提升学习实效，吸引更多党员群众参加讲习课，真正使党员群众感党恩、听党话、跟党走，把讲习所真正办成学思践悟新思想的“大课堂”，凝聚民心、发挥民力的“大本营”。(洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 杨来恩 文/图)