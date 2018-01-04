创建“青少年零犯罪零受害社区（村）”第一期试点单位公布 武汉路社区入选

记者昨日从团市委获悉，中央综治委预防青少年违法犯罪专项组日前公布了创建“青少年零犯罪零受害社区(村)”第一期试点单位，我市涧西区武汉路街道武汉路社区入选，将开展为期一年的试点工作。

该试点工作由中央综治委“预青”专项组联合中央各有关部门部署开展，旨在深入贯彻落实《中长期青年发展规划(2016—2025年)》和中央关于进一步深化预防青少年违法犯罪工作的意见精神，完善党委领导、政府主导、综治协调、团委牵头、相关部门齐抓共管、社会力量广泛参与的工作格局，切实做好青少年特别是未成年人权益保护和犯罪预防工作。

近年，为预防和减少青少年违法犯罪，武汉路社区成立了青少年法治教育辅导队伍，针对有关人员进行一对一帮教；邀请公安、检察、法院、司法等部门人员组成宣讲团，对青少年开展法制教育、禁烟禁毒教育等；设立举报热线和监督员，建立预警和快速处理机制，努力把诱发未成年人违法犯罪的社会不良因素消除在萌芽状态；建立社区闲散青少年信息管理系统，加强社区闲散未成年人的管理，做好罪错青少年和刑释解教青少年的矫治、帮教工作。（洛阳日报记者 姜明明 通讯员 张珂）