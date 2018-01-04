洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

创建“青少年零犯罪零受害社区（村）”第一期试点单位公布 武汉路社区入选
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-09 08:40

　　记者昨日从团市委获悉，中央综治委预防青少年违法犯罪专项组日前公布了创建“青少年零犯罪零受害社区(村)”第一期试点单位，我市涧西区武汉路街道武汉路社区入选，将开展为期一年的试点工作。

　　该试点工作由中央综治委“预青”专项组联合中央各有关部门部署开展，旨在深入贯彻落实《中长期青年发展规划(2016—2025年)》和中央关于进一步深化预防青少年违法犯罪工作的意见精神，完善党委领导、政府主导、综治协调、团委牵头、相关部门齐抓共管、社会力量广泛参与的工作格局，切实做好青少年特别是未成年人权益保护和犯罪预防工作。

　　近年，为预防和减少青少年违法犯罪，武汉路社区成立了青少年法治教育辅导队伍，针对有关人员进行一对一帮教；邀请公安、检察、法院、司法等部门人员组成宣讲团，对青少年开展法制教育、禁烟禁毒教育等；设立举报热线和监督员，建立预警和快速处理机制，努力把诱发未成年人违法犯罪的社会不良因素消除在萌芽状态；建立社区闲散青少年信息管理系统，加强社区闲散未成年人的管理，做好罪错青少年和刑释解教青少年的矫治、帮教工作。（洛阳日报记者 姜明明 通讯员 张珂）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]感冒时，这五种食物加重病情！喜欢也要戒口
  • ·[健康]大姨妈来了，到底能不能洗头？
  • ·[健康]冬天骨痛！专家：受凉、骨质疏松等，都易引起
    		•
    脚踩三只船 她不想太多情 却又情不自禁
    脚踩三只船 她不想太多情 却又情不自禁
    脚踩三只船 她不想太多情 却又情不自禁
        有些人用情不专，到处留情，看似风光，其实，深入他们的内心就会发现，满心热情的背后，隐藏着无助和绝望。
  • ·小黑 不一样的猫
  • ·乌鸡炖板栗 滋阴补肾气
  • ·打扮得漂亮就是狐狸精？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 酷！快来720°瞰雪后洛城美景！
  • 洛阳雪后“镜像”宛若冰封奇幻大片
  • 29岁“小巷总理”猝然离世 385个花圈...
  • 家人出事故急需输血 一则寻求献血的网...
  • 保险“开门红”促销 消费者小心被误导！
  • 习近平一月：12月关键词——高质量发展
  • 河科大新增一国家级科技创新平台
  • 洛阳各县区客运已恢复运营 除了这仨县
  • 洛阳市部署2018年春运工作 制订应急预案
  • 汝阳库区移民搬入新家园
    		•
    百姓呼声
    瀍河区2018年谋划了三个棚户区改造项目
    三洋铁路于2017年12月底开工，工期约为三年
    精彩图片
    洛阳雪后“镜像”宛若...
    酷！快来720°瞰雪后洛...
    看，风雪中的洛阳速度...
    洛阳刘氏模具产品远销海外
    精彩热帖

    舞步出品：取经之路

    平陆大天鹅

    腊梅浓香

    冰雪路上送餐人
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605