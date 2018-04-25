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“五一”假期洛阳接待游客261.17万人次 同比增长6.18%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-05-01 20:49

4月30日，龙门石窟景区游人如织。

　　洛阳网讯  2018年“五一”小长假在全市旅游各行业单位、相关部门的共同努力下，圆满落下帷幕。记者从洛阳市旅游发展委员会获悉，4月29日—5月1日，我市共接待游客261.17万人次，同比增长6.18%。其中，旅游景区(点)接待市民和游客211.38万人次。市区星级饭店平均出租率82.47%。铁路、公路、航空运送旅客63.69万人次，客运总收入2068.79万元。

　　据了解，今年“五一”小长假洛阳旅游呈现出以下特点：

　　生态休闲游备受推崇

　　“五一”小长假期间，众多市民和游客举家出游，南线和北线的生态休闲景区受到市民和游客青睐。

　　栾川重渡沟、鸡冠洞、老君山等主要景区(点)游客如潮，大巴车、自驾车络绎不绝，节日期间，全县各景区停车场出现了“车满为患”，“一位难求”的局面。据悉，三天小长假，栾川县共接待游客28万人次，景区接待游客16.28万人次，同比增长20.36%；嵩县白云山、天池山、木札岭等景区持续不断为游客创造惊喜，全县共接待游客14.78万人次；新安县龙潭大峡谷、黛眉山、荆紫仙山和青要山等景区游人络绎不绝，“五一”小长假新安县共接待游客22.47万人次；宜阳县莲花山生态园七彩花海、三乡汉唐古镇、红星陶瓷文化创意园同时开园，盛装迎宾，成为我市旅游新热点，三天假期宜阳县共接待游客13.8万人次。

　　历史人文游持续发酵

　　龙门石窟、白马寺、关林等历史文化景区小长假期间接待势头依然强劲，大量游客慕名而来。

　　据统计，全国首家“互联网+”智慧旅游景区——龙门石窟景区共接待游客12.85万人次；白马寺3天共接待游客8.3万人次。洛阳老城区也表现不俗，共接待游客约42.5万人次，其中老城历史文化街区接待10.7万人次，洛邑古城接待5.57万人次。隋唐洛阳城国家遗址公园、天子驾六、洛阳博物馆等景区游客量也呈持续高位运行。

　　节会活动锦上添花

　　“五一”小长假期间，洛阳精心组织的各类旅游会展活动轮番登场，繁荣了假日旅游市场。

　　第十七届河南汝阳杜鹃花节暨炎黄文化节如约开展，将持续至5月10日。同期开展的“2018全国百家网络媒体走进汝阳”采风活动、2018雅文杯越野赛、中农富源嘉年华活体蝴蝶展、醉美汝阳杯年度摄影大赛、西泰山太极拳表演赛、旅游商品展销会等文活动极大的激发了游客的出游热情。4月28——29日，体彩?环中原2018自行车公开赛洛阳?洛宁站暨第四届“穿槐花长廊?赏嶕峣风光”、“发恩德杯”国际自行车赛激情上演，吸引沿途上万名市民和游客观赛。

　　夜游项目大放异彩

　　“五一”小长假期间，我市夜游项目大放异彩，深受欢迎。

　　暮色降临，美丽的洛城夜色让游客驻足留恋，华灯齐放，阑珊美景的洛邑古城每晚八点上的演奇幻灯光秀金戈铁马，跨越千年；洛神岛的魔幻裸眼3D灯光秀震撼华丽，变化万千；老城十字街红灯高挂，美食连片；丽景门夜色妖绕多姿，秀丽飒然；《武则天》实景演出气势恢弘，美轮美奂。洛阳夜色犹如少女盛装的礼服，华丽而不失端庄，秀美而不失温润，引的游客赞叹连连。

　　客源市场“全面开花”

　　据我市智慧旅游大数据显示，在客源市场方面，今年“五一”小长假期间游客遍及全国31个省、自治区和直辖市，其中尤以湖北、陕西、河北、山西、江苏、山东等附近省份游客居多。在我市对旅游大巴、专列奖励政策的刺激下，广东、四川、辽宁、广西、云南等中远途客源市场游客明显增多，北京、浙江、广东、湖北等省市自驾游客增长迅速，我市接待游客客源市场半径正持续扩大，面向全国的影响力和辐射显著增强。

　　在游客关注度方面，除龙门石窟、牡丹、牡丹文化节、老君山、洛阳旅游景点、花情等传统热词外，随着我市对博物馆及线路宣传推广力度的加大，博物馆、洛阳旅游博物馆线路也位居热词榜前列。(见习记者 谢娜娜 通讯员 李文渊)
[ 责任编辑：崔天运]
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