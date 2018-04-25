洛阳交警发布“五一”假期返程攻略！

据统计，今年五一假期首日车流量又创新高。为确保群众五一假期平安顺利返程，洛阳交警提前发布返程预警，提示广大驾驶员朋友避开假期最后一天5月1日下午返程高峰，特别是要避开16时以后的高峰时段。

据统计，今年五一假期首日车流量又创新高。为确保群众五一假期平安顺利返程，洛阳交警提前发布返程预警，提示广大驾驶员朋友避开假期最后一天5月1日下午返程高峰，特别是要避开16时以后的高峰时段。洛阳交警提示您注意提前返程，错峰返程。

预计，我市辖区高速公路返程高峰主要集中在二广高速洛阳段，建议由北向南回市区车辆从二广高速吉利孟州站下站走洛吉快速通道行驶。

预计，我市辖区高速公路关林站、瀍河站、洛阳站返程车辆集中，司机可在邻近的洛龙站、孟津城区站、涧西站下站；在关林站下站车辆可经开元大道、东环路、伊洛路一线进入市区；在瀍河站下站车辆可经中州东路、安居路、九都路行驶，避开中州路拥堵路段；在洛阳站下站车辆可经王城大道、机场路、华山路进入市区，或经王城大道、310国道定鼎北路进入市区，以避开王城大道拥堵路段。宁洛高速甘泉河站(原洛阳新区站)处于试运行状态，七座以上客车及货车禁行。

豫C牌照机动车限行：5月1日当天，车牌尾号2和7的车辆限行，限行区域为新街—南新安街(含)以西，华山路—中州西路—青岛路—瀛洲路(含)以东，陇海铁路线以南，洛河以北(含洛阳桥、牡丹桥、王城大桥、西苑桥桥面)区域。

洛阳交警提示：归心似箭，莫忘行车安全。安全是回家最近的路。返程路上，高速行车请做到以下“六不要”

不要长期占用超车道

高速路最内侧车道为超车道，是为超车车辆和车速达到要求的车辆提供行驶的道路，最低限速为110km/h(同向三车道及以上)。

如果长时间占用超车道，使得原本需要用超车道超车的车辆只能从车速相对较低的车道超车，想超车的车辆与原本在行车道上行驶的车辆之间的速差很大，一旦发生事故后果比较严重。

不要占用应急车道

应急车道是生命通道，非紧急情况下，社会车辆禁止占用应急车道行驶，以免耽误道路抢险和生命救援。

如果车辆突发故障需要在应急车道内停车临时检修，应开启危险报警闪光灯，并在车后150米外设置三角警示牌，车上人员要撤离到护栏外，并拨打电话报警，等待救援。

不要随意变道

高速公路上车速快，到了假期车流量又会加大，随意变道极易引发交通事故，给自己和他人带来生命危险。

不要在导流区停车

导流区的作用是更加明显地提醒车主道路的岔口与合并，不具备临时停车的功能。

很多驾驶员因为不确定行驶路线，会临时停进导流区，这可能影响其他车辆的正常行驶和判断，另外，有些车辆刚经过岔道口变道不及时，会突然打方向盘变道，此时，停在导流区的车辆很容易被撞击。

不要超速

“十起事故九起快”，很多人开车都想撒丫子飞奔，但是，车速越快，驾驶员对车辆的驾驭能力就越低，车辆很容易失控，驾驶员对速度、空间和周边环境的感知也会下降，很容易发生事故。

不要长时间紧闭车窗开车

长时间关车窗开车，车内温度较高、空气不够清新，容易使驾驶员产生困意，影响行车安全。所以，行驶途中要偶尔开窗，给车内换换新鲜空气。