我省高招艺术、体育省统考成绩公布

昨日，记者从市招办了解到，我省2018年普通高招体育(含对口、专升本)专业术科成绩、艺术省统考音乐(含对口、专升本)、体育舞蹈类成绩公布。

昨日，记者从市招办了解到，我省2018年普通高招体育(含对口、专升本)专业术科成绩、艺术省统考音乐(含对口、专升本)、体育舞蹈类成绩公布。 昨日，记者从市招办了解到，我省2018年普通高招体育(含对口、专升本)专业术科成绩、艺术省统考音乐(含对口、专升本)、体育舞蹈类成绩公布。考生可通过两种途径查询： ●登录省招办网站(www.heao.gov.cn)，点击“数据中心”栏目，进入“普通高招·研究生”中的“艺术体育统考成绩查询”，输入考生信息即可查询。 ●登录河南招生考试信息网(www.heao.com.cn)，点击“成绩查询”进入“普通高招”中的“艺术体育统考成绩查询”，输入考生信息即可查询。 此前，我省其他五大艺术类专业的省统考成绩均已公布。今年我省七大艺术类专业省统考合格线分别为：美术类170分、编导制作类110分、书法类195分、音乐类90分、体育舞蹈类125分、播音与主持类270分、表演类140分。省统考成绩达到专业合格线的考生，参加经我省同意校考院校举办的校考成绩才有效。(洛阳晚报见习记者 刘敏)