洛阳市西工区大力推进红山西部生态旅游发展

西工区红山樱桃沟，位于洛阳市重点培育建设的12个沟域经济示范区之一的洛阳樱桃谷内。近年来，西工区充分发挥近郊游区位优势，科学谋划，依托乡村绿水青山、田园风光、乡土文化等资源，紧紧围绕红山樱桃沟，大力发展生态休闲农业和乡村旅游，助力乡村振兴，让青山绿水变成了群众致富的“金山银山”。

党的十九大报告提出“实施乡村振兴战略”，并写入党章，成为全面建成小康社会、加快推进农业农村现代化的重大战略部署。

进入“十三五”以来，洛阳依托“五山四岭一分川”的地形地貌，赋予山区建设新的内涵，因地制宜提出发展“沟域经济”，并将其确定为九大体系60个重大专项之一加以推进，成为实施乡村振兴战略的有力举措。

西工区红山樱桃沟，位于洛阳市重点培育建设的12个沟域经济示范区之一的洛阳樱桃谷内。

近年来，西工区充分发挥近郊游区位优势，科学谋划，依托乡村绿水青山、田园风光、乡土文化等资源，紧紧围绕红山樱桃沟，大力发展生态休闲农业和乡村旅游，助力乡村振兴，让青山绿水变成了群众致富的“金山银山”。

规划引导生态优先 加快红山西部生态旅游建设

红山樱桃沟，地处红山街道办事处西北部，距洛阳市区8公里。景区内南、北、西三道沟自然形成，沟壑纵横，清溪曲绕，曲折绵延10余公里，享有“洛阳后花园”美誉。

西工区委、区政府站在乡村振兴战略高度，提出加快红山西部生态旅游建设，明确“规划引导、生态优先、旅游带动、富民为本”的发展理念，以近郊生态旅游开发为重点，加大西部红山建设力度，使红山步入创新、协调、绿色、开放、共享的发展快车道。

该区成立了由3名县级干部主抓、5个职能部门参与的红山生态旅游发展指挥部，负责红山西部生态旅游开发工作，具体研究生态旅游开发中的重大问题，统筹协调各方力量，有效确保了红山西部生态旅游建设工作的顺利实施。

在西工区的高度重视和大力支持，红山生态旅游发展工作持续加强，基础设施不断改善。金水大道、瀍涧大道(汉宫路西延长线)正在紧张建设中；拓宽了樱桃大道西延长线，樱桃大道沿线路灯已全部安装完毕；樱桃沟、王村沟新打机井2座，满足了周边群众生产生活用水需求。

加大樱桃谷沟域的建设力度，完成了樱桃沟食坊街一期工程，聘请设计院对食坊街道路、绿化、建筑外立面进行了统一的设计，对食坊街道路进行了改扩建，将道路路面扩宽至6米，统一铺设下水管道，修建沿路小花园。新建成樱桃沟游客服务中心，新建旅游公厕2座，新建成樱桃沟村文化戏台和景区观景台；樱桃沟沟底道路正在紧张施工中，景区整体形象水平得以提升。

红山街道办将农业采摘与休闲旅游相结合，着力打造生态旅游品牌，把生态观光、休闲娱乐以及丰富多彩的文化活动融为一体，使游客既能从中享受采摘带来的快乐，又可以体验田园生活的乐趣。

节会活动丰富多彩 市民畅游乐陶陶

4月25日，2018年中国红山樱桃文化节新闻发布会在洛阳举行，正式拉开了西工区红山樱桃生态游的序幕。

沿着樱桃大道一路向西，各种独具特色的林果园次第交错。来到樱桃沟，既可以体验采摘的乐趣，又可以畅享宁静的田园生活，红彤彤的樱桃挂满了枝头，一颗颗水灵灵的樱桃像红宝石挂在树上，玲珑剔透，红艳光洁，让人垂涎欲滴。

作为西工区着力打造的一个生态休闲农业游品牌，每年举办的红山樱桃节都吸引了大批市民和游客前来。

去年4月28日，举行的“2017魅力红山樱桃采摘节”，在为期一个半月的采摘节中累计接待游客28.6万人次，采摘及销售樱桃超24万斤。

去年10月28日，该区与洛阳苒丰公司联合举办了红山首届香菇采摘节，将史家湾、纸坊、寨坪三个香菇产业扶贫基地进行整合，新建成的种植基地共有菌棒7万棒，年产量达10万斤。去年12月6日，还举办了“河洛年俗文化节之孝宴”开幕式，800多名来自全市的老年朋友参加了此次活动。

同时，活动吸引了全国及省、市媒体的持续关注和报道。这些都大大提高了红山西部生态旅游知名度，进一步打响了樱桃沟旅游品牌，樱桃沟村被评为洛阳市最美农家乐乡村。

据介绍，今年樱桃文化节活动内容更加丰富。开幕式当天举办魅力红山文艺汇演活动。同期，举办“寻找红山有缘人红山请你免费吃樱桃”主题活动，以及我为红山樱桃代言——“晒图大比拼”“最美红山绽放自我”樱桃萌宝才艺大赛等。

红山樱桃，作为西工区生态休闲农业游的品牌，在新时代正绽放异彩。

小樱桃做出大文章 土山窝就成了聚宝盆

“以前种庄稼，一亩地收入只有七八百元，现在种樱桃，一亩地能收入一万多元！”村民王晓磊说。去年，他家的8亩大粒樱桃收入近10万元，其中一棵“樱桃王”，单株收入就有3000多元。

致富的喜悦藏在村民的笑容里，脱贫的经历让樱桃沟村民感激在心、砥砺前行。

走进樱桃沟天井窑院“卧龙居”，青砖灰瓦、古色古香，让人眼前一亮。这家由红山豫都农业开发公司投资改建的废弃土窑院，已成为红山农家宾馆的招牌店。

近年，西工区加快推进红山西部生态旅游发展，持续加大乡村路网建设力度，着力实施农村特色旅游项目提档升级，为“土”特色换上“新”行头。

为提高樱桃沟村的致富水平，西工区把加大基础设施建设、提升村容村貌作为重点，先后投资160万元，整修村内道路3公里，完成800人安全饮水工程。

为提升农家宾馆的服务水平，红山办事处开展农家宾馆整，统一进行规划设计，鼓励村民对农家宾馆改造提升，并进行达标评级，对外推介宣传。为了提升农家饭店的饭菜质量，当地还结合区人社局农民工培训计划，从2016年开始在樱桃沟村连续举办三期厨师技能培训班，每期20天，培训费用全免，培训村民近300名。

与此同时，红山办事处以“美丽乡村”建设为载体，对村庄民居进行特色化改造，结合村庄布局和文化习俗，统一风貌，完善综合服务功能，打造洛阳北部生活配套示范区。

生态环境的整体提升，使红山的旅游业得到稳步发展。开农家宾馆的许洪欣说：“以前只有假期生意好，现在不同了，一年四季游客不断。”

如今的樱桃沟景区内大红樱桃基地、原生态有机蔬菜果园、数十亩荷塘，与湖边的窑洞宾馆相互辉映、浑然天成，构建了四季常青、果蔬飘香的生态景区。现实版开心农场、水上游乐、游泳池、休闲垂钓、户外拓展等休闲娱乐项目，商务会议中心、农家风味餐厅、特色窑洞宾馆等接待设施一应俱全。

目前，西工区正在建设樱桃沟生态基地项目，该项目规划占地约9000亩，计划对樱桃沟、徐坑、王村沟三个村进行整体规划开发，建设集农业观光、休闲、娱乐于一体的农业生态观光园。

一系列举措之下，也实现了一枚小小的樱桃撬动当地经济发展、老百姓致富的目标。据统计，2001年前樱桃沟村家庭年均收入不足2000元，现在每个中等规模的农家饭店，年均收入都将近10万元。

生态旅游建设，让红山人富了，日子变得滋润了。村民们由衷地说：“坡还是那个坡，地还是那块地，思路一变，土山窝就成了聚宝盆！”

如今的樱桃沟景区已成为中国农业科学院郑州果树研究院大樱桃种植示范基地、洛阳市科协科普示范基地，河南省乡村旅游体验型乡村旅游AAA级经营单位、洛阳市重点农业产业化龙头企业、洛阳市十佳休闲农业示范园(休闲农庄)。

西工区主要负责同志表示，下一步，西工区将全面贯彻党的十九大精神，深入实施“乡村振兴战略”，按照“生态发展、绿色发展”的思路，着力发展沟域经济，大力发展休闲特色农业，把红山樱桃沟建设成为集农业观光、休闲娱乐、文化旅游于一体的休闲度假区，实现红山樱桃沟景区内群众收入持续稳定增长，促进红山樱桃沟景区内经济与环境协调可持续发展。（记者 田宜龙 通讯员 吴云骊）