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“河南最美村官”经验交流座谈会在洛举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-27 09:05

　　昨日，由省委宣传部等部门联合主办的“河南最美村官”经验交流座谈会在洛举行。

　　近年，省委宣传部联合多部门举办了5届“河南最美村官”典型推荐活动，推荐产生了裴春亮、段新宽等一批有影响的乡村干部典型。本届评选出的10位“河南最美村官”中，我市伊滨经开区庞村镇西庞村党总支原书记张会群入选。

　　会议指出，要认真总结经验，巩固好“河南最美村官”典型推荐活动成效，鼓舞广大基层干部振奋精神、转变作风、攻坚克难，扎实推进乡村振兴战略。要发挥好示范作用，进一步推动乡村干部履职尽责、敢于担当，当好脱贫攻坚、乡村振兴的领路人，当好基层人民群众的贴心人，当好精神文明建设的代言人，扎实做好新时代“三农”工作。要讲好新时代的“最美村官”故事，让典型宣传出新、出彩，为实施乡村振兴战略提供强大的精神力量。

　　会上，省政府发展研究中心主任谷建全以《关于乡村振兴战略的几点认识》为题，为全省“最美村官”代表作政策解读。会前，与会代表还实地观摩了伊滨经开区庞村镇西庞村在推进农业转型升级、农村全面进步等方面的工作成果。

　　省委宣传部副巡视员方启雄，市委常委、宣传部部长杨炳旭等参加座谈会。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 张扬）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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