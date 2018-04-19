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拿出新时代的“绿色定力”（河洛谈）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-27 08:51

　　这几天，在洛宁县长水乡连山村，漫山遍野的金丝楸花儿盛开，远远望去，高大笔直的金丝楸连片成林，紫白相间的花朵层林尽染，山林花海蔚为壮观，这里的美及美的蜕变令人震撼。

　　金丝楸，因年轮纹路宛如金丝而得名，素有“木王”美称，是制作家具、乐器等的优良用材，近年被洛宁县确定为“县树”。1982年，国家林业部门投资5万元，支持洛宁县发展金丝楸种植，在长水乡建立了面积3000余亩的金丝楸农林间作基地。从当年“挖一个坑、发一棵苗、补一元钱”起步，到如今“树成材、木成林、花如海”，金丝楸林不仅成长为当地群众的“绿色银行”，更形成了当地谋划发展乡村游最大的优势和最响亮的招牌。当地干部群众一代接着一代干，36年久久为功，彰显出生态建设的“绿色定力”。

　　打造“绿水青山”，要的就是这份“绿色定力”。俗话说，十年树木，百年树人。生态建设不像搞工业项目，钱投进去马上就有产出。树木的生长周期，注定了生态建设就是一项“前人栽树，后人乘凉”的事业，急功近利不行，目光短浅不行，左右“摇摆”、来回“拉锯”更不行。

　　党的十九大明确提出，生态建设是中华民族永续发展的千年大计。“千年大计”“永续发展”，注定这将是一场持久战。在绿色发展的变革之下，绿水青山是优质的生态产品，本身就是金山银山，这些都要求我们像打造金山银山一样，在生态建设上下更大的决心、付出更多的耐心。

　　“种一棵树，最好的时间是十年前，其次是现在。”拿出新时代的“绿色定力”，咬定青山不放松，一年接着一年干，我们一定能让洛阳更加宜居，让洛阳人民在生态文明建设中有更多获得感、幸福感。(孙利华)
[ 责任编辑：席倩倩]
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