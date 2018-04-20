洛宁县连山村：漫山遍野金丝楸 绿色家园致富路

23日，在洛宁县长水乡连山村，漫山遍野的金丝楸花儿盛开，美不胜收。
23日，在洛宁县长水乡连山村，漫山遍野的金丝楸花儿盛开，美不胜收。
金丝楸，树体高大挺拔，花紫白相间，艳丽悦目，冠形独具风姿，素有“木王”美称，为中国珍贵的用材树种之一，是制作家具、乐器等的优良用材。洛宁是全国闻名的金丝楸树种植基地。20世纪80年代初，国家林业部门投资支持该县发展金丝楸种植，在长水乡建立了面积3000余亩的“金丝楸农林间作基地”。如今，这些金丝楸在当地林业部门的精心管理下已经成材，既是当地群众的绿色家园、致富的新亮点，更是大山里的一道亮丽风景线。（洛阳日报记者 梅占国 通讯员 李峰 摄）
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