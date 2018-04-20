洛阳市集中销毁侵权盗版及非法出版物

4月26日是世界知识产权日。为展示我市“扫黄打非”、打击侵权盗版、保护知识产权工作成果，24日，我市在洛阳体育中心广场举办侵权盗版及非法出版物集中销毁活动。

4月26日是世界知识产权日。为展示我市“扫黄打非”、打击侵权盗版、保护知识产权工作成果，24日，我市在洛阳体育中心广场举办侵权盗版及非法出版物集中销毁活动。 4月26日是世界知识产权日。为展示我市“扫黄打非”、打击侵权盗版、保护知识产权工作成果，24日，我市在洛阳体育中心广场举办侵权盗版及非法出版物集中销毁活动。 去年以来，我市大力推进“扫黄打非”进基层工作，深入开展“清源、净网、秋风、护苗”等专项行动，出动检查人员5300余人次，检查各类经营场所9300余家次，收缴违法出版物7.17万件(册)，查处“扫黄打非”案件37起。 市领导杨炳旭、魏险峰等参加相关活动。（洛阳日报记者 朱艳艳）