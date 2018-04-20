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体彩·环中原2018自行车公开赛洛阳·洛宁站将于28日开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-26 09:00

　　“山水田园，秀美洛宁。健康休闲，快乐骑行。”4月28日，体彩·环中原2018自行车公开赛洛阳·洛宁站暨第四届“穿槐花长廊·赏嶕峣风光”“发恩德杯”国际自行车赛将在洛宁拉开帷幕。

　　本次大赛由省体育局、省体育总会、洛阳市人民政府主办，省自行车现代五项运动管理中心、省自行车运动协会、洛阳市体育局、洛宁县人民政府承办，通过赛事进一步倡导人与自然、旅游、文体与生态保护和谐发展，推动全民健身活动更好地开展。大赛分为全民体验赛、公路精英赛、山地车赛三大项，其中全民体验赛旨在让更多的游客通过骑行的方式饱览小界乡嶕峣山的风光，增强赛事的趣味性和互动性。

　　和上一届相同，山地车赛将环嶕峣山进行，闻名遐迩的洛宁古八景之一“峣巅仙迹”指的就是嶕峣山美景。嶕峣山是豫西崤山东部主峰，松林掩映，曲径通幽，山花烂漫，草长莺飞，沿路种植的槐花形成了“十里槐花长廊”，沁人心脾，既给骑行选手营造了如诗如画的比赛环境，又成为游客休闲游览的好去处。

　　大赛将于4月28日8:30开幕，赛期两天，参赛人数由去年的2350人增加到2500人。（洛阳日报记者 宋扬 实习生 卢旭玲）
[ 责任编辑：席倩倩]
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