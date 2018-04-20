五一出游避开大热景点 古城风情一样赞

“五一假期，有没有人少的、适合家庭自驾出游的小众景点推荐？”随着五一小长假的临近，想必不少朋友会发出这样的疑问。今天，我们为您推荐几个人文气息浓郁的古村落和古镇，它们分别位于山西省和山东省，都是咱的“邻居”。虽然它们的名气不及平遥古镇、台儿庄古城等热门景点，但游玩的体验感并不逊色。

朱家峪村(网络图片)

“五一假期，有没有人少的、适合家庭自驾出游的小众景点推荐？”随着五一小长假的临近，想必不少朋友会发出这样的疑问。

今天，我们为您推荐几个人文气息浓郁的古村落和古镇，它们分别位于山西省和山东省，都是咱的“邻居”。虽然它们的名气不及平遥古镇、台儿庄古城等热门景点，但游玩的体验感并不逊色。

●坐标山西

方向由南向北，由近及远

●张壁村：袖珍古堡藏乾坤

该村是山西省介休市龙凤镇的一个行政村，又称“张壁古堡”。它距介休市城区约10公里，背靠大山，是我国现存比较完好的集军事、居住、生产、宗教活动于一体的、罕见的古代袖珍“城堡”。它曾入选“中国十大魅力名镇”，后又被授予“中国历史文化名村”称号。

自驾贴士：张壁村距我市约387公里，自驾时间约5个小时。周边景点推荐洪洞大槐树、渠家大院、平遥古城。

●小河村：旷世才女的故乡

小河村位于山西省东部阳泉市，是一个具有浓厚书香气息的村落，也是民国四大才女之一——石评梅的故乡。

小河村的房子分窑洞和起脊房两种，是阳泉一带农村典型的老房子。

石评梅的住所——石家大院距今已有近300年历史，青砖灰瓦，古色古香。

石评梅展馆里陈列着石评梅的生前用品等。石评梅的浪漫、细腻，在这个小小的院落中展现得淋漓尽致。

自驾贴士：小河村距我市约446.5公里，自驾时间约6.5个小时。周边景点推荐娘子关风景区、藏山风景区、固关长城。

碛口古镇(网络图片)

●碛口古镇：九曲黄河第一镇

碛口古镇位于晋陕大峡谷中部的吕梁市临县，因紧靠黄河第二碛——大同碛而得名。历史上的碛口古镇，凭借繁华的古渡口，成为名噪一时的“水旱码头小都会，九曲黄河第一镇”。

镇内现有数量丰富且保存完好的明清时期建筑，主要有货栈、票号、当铺等各类商业性建筑和庙宇、民居、码头等。由于古镇居民至今还保持原始生活形态，所以碛口古镇又有“活着的古镇”之称。

自驾贴士：碛口古镇距我市约565公里，自驾时间约7.5个小时。周边景点推荐西湾民居、庞泉沟、北武当山、杏花村。

●李家山村：黄土深处的桃花源

李家山村距碛口古镇约5公里，是中国历史文化名村。著名画家吴冠中曾评价这里：“从外部看像一座荒凉的汉墓，一进去是很古老讲究的窑洞，古村相对封闭，像与世隔绝的桃花源。”

李家山村的建筑多为清代所建窑洞，窑洞门上挂着精美的匾额，廊檐上的石雕活灵活现。这里最具代表性的院落有“东财主院”“后地院”“新窑院”“桂兰轩”等，堪称黄土高坡与人居建筑的完美结合。

自驾贴士：李家山村距我市约570公里，自驾时间约8个小时。周边景点推荐可参考碛口古镇。

●坐标山东

方向由西向东，由近及远

●朱家峪村：齐鲁第一古村

电视剧《闯关东》曾在央视热播，剧中主人公的老家、闯关东的出发地就是朱家峪村。这个距济南40公里的小村庄有着“齐鲁第一古村，江北聚落标本”的美誉。今天的朱家峪村仍保存着明清时期的建筑，被称作“中国北方山村的活百科全书”。

这里祠庙、楼阁、古桥、古文化遗址等星罗棋布；四面青峰隐隐，溪水潺潺，景美如画。村落不大，极具历史文化韵味。

自驾贴士：朱家峪旅游度假区距我市约610公里，自驾时间约7个小时。周边景点推荐趵突泉、大明湖、千佛山。

●周村：天下第一村

清乾隆皇帝南巡时曾来过周村，御赐周村“天下第一村”称号。周村是电视剧《大染坊》中故事的发生地，也是该电视剧的拍摄地。

周村古街建于明朝。这里有石板铺就的路，以及青砖小瓦的店铺、挂着烫金牌匾的老字号，那些当铺、药店、茶楼、染坊、客栈，见证了这里曾经的繁华。

有名的周村烧饼像周村一样历史悠久，周村烧饼博物馆是中国首座非遗地方小吃博物馆，将周村烧饼的历史展现于游客面前。

自驾贴士：周村距我市约650公里，自驾时间约7.5个小时。周边景点推荐鲁山国家森林公园、临淄中国古车博物馆、聊斋园。

●井塘古村：石头垒砌的村落

井塘古村位于山东省潍坊市青州市区西南15公里处，是一个历经600余年风雨，依旧保存较完好的具有明代建筑风貌的古村落，是电视剧《红高粱》的重要取景地之一。村东南纱帽山下有一清泉，常年不涸，形成一塘，村民在塘周围砌石，变塘为井，村名便由此而来。

村里一座座用石头造的明代古居，依着海拔约300米的山而建，村内道路用青石板铺成，古石桥、古井、古庙散布于村中。风格独特的古民居建筑群有张家大院、吴家大院、孙家大院。村中还有明代古树10余株。

自驾贴士：井塘古村距我市约722公里，自驾时间约8个小时。周边景点推荐青州博物馆、黄花溪、云门山。

●坊茨小镇：历史的见证者

坊茨小镇位于山东省潍坊市坊子区，曾是德国和日本的殖民地，其中至今仍散布着大量的德、日风格建筑，其建筑之美，令人印象深刻。

坊子火车站、废弃的铁轨是这里独具特色旅游景观，新开放的1898啤酒联合国、横田驿馆、坊茨美术馆、国际青年旅舍、德国别墅区、小镇一锅等，形成了文化旅游和创意园区。

自驾贴士：坊茨小镇距我市约777公里，自驾时间约8.5个小时。周边景点推荐世界风筝博物馆、白浪绿洲湿地公园、沂山景区。（洛阳晚报记者 邱明）