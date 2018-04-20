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伊滨区小伙儿韩明森的三件高兴事儿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-25 08:53

　　25岁的伊滨区小伙儿韩明森，最近多了三件高兴事儿。

　　第一件是知道自己是个“熊猫人”。

　　上周二下午，正在办公室忙着审核材料的他接到一个电话。

　　“您好，请问是韩明森吗？”

　　“我就是。”

　　“我们是洛阳中心血站的。去年你献过血，当时我们发现你的血型是Rh阴性O型血，现在有家医院有个病人做手术急需用血，您等会儿能不能……”

　　“人命关天，还等个啥？”韩明森问清地址，交接好手头的工作，拔腿就走。半个小时后，他在最近的采血点献了400毫升血。工作不等人，献完血的韩明森又马不停蹄地赶回单位——他手头还有一堆材料要处理。

　　在中国人的血型中，Rh阴性血的比例仅为0.3%至0.5%，Rh阴性血也因此被称为“熊猫血”，韩明森就这样成了“熊猫人”。“活了20多岁，没想到我还挺不一般的。”他觉得这事儿值得高兴。

　　献血之后，工作、生活照旧。没想到上周末，他又被拉进一个微信群，群名叫“洛阳稀有血型O型正能量群”，里面都是和他一样的“熊猫人”。大家在里面相约开展活动，传递正能量，韩明森一下子感觉自己找到了新组织，特别亲切。

　　这是他的第二件高兴事儿。

　　血献出去了，发挥作用没？

　　就在昨天，记者联系上医院，了解到多亏这400毫升“救命血”，病人手术进行得很成功。韩明森知道后，更加高兴了。“没干出什么大事业，力所能及为社会做点贡献，挺欣慰的。现在又找到组织，以后谁需要用我的‘熊猫血’，我挽起袖子就是‘活血库’。”他笑嘻嘻地说。

　　多了一个“特殊身份”，用这份“特殊”救人一命，还找到了志同道合的组织——这就是韩明森最近的三件高兴事儿。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 杨万通）
[ 责任编辑：席倩倩]
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