洛宁县茶沟村：万亩槐林春潮涌 四野飘香花醉人

万亩槐林春潮涌，四野飘香花醉人。昨日上午，河南省摄影家艺术深扎·乡企合作助力脱贫攻坚暨赏槐花尝槐花主题活动启动仪式，在洛宁县小界乡茶沟村举行，该活动由洛宁县旅游局主办。眼下，漫山遍野的槐花香气四溢，吸引四面八方的游客前来观赏。五一小长假即将到来，您不妨带上家人或亲友漫步在槐林间，品尝以槐花为食材的特色美食。

枝头的槐花香气四溢

万亩槐林春潮涌，四野飘香花醉人。昨日上午，河南省摄影家艺术深扎·乡企合作助力脱贫攻坚暨赏槐花尝槐花主题活动启动仪式，在洛宁县小界乡茶沟村举行，该活动由洛宁县旅游局主办。眼下，漫山遍野的槐花香气四溢，吸引四面八方的游客前来观赏。五一小长假即将到来，您不妨带上家人或亲友漫步在槐林间，品尝以槐花为食材的特色美食。

昨日上午，在洛宁县小界乡茶沟村，虽然下着蒙蒙细雨，但挡不住游客观赏槐花的热情。漫山遍野的槐花盛开，空气中有股淡淡的清香。槐花在水汽的笼罩下，像刚出浴的美人，有一种朦胧的美感。当地一名村民说，如果是晴天，槐花在阳光的照射下洁白如雪，吸引蜜蜂来采蜜，就像人间仙境一般，那才叫美！

10时许，主题活动启动仪式正式举行。主办方洛宁县旅游局不仅邀请摄影家到场，还邀请当地企业等助阵。

洛宁县旅游局相关负责人说，他们希望摄影家们以槐花为媒，宣传推介洛宁槐花海洋这一道亮丽的风景线，把山水田园、秀美洛宁展现给更多的人，让大家来洛宁观光游玩。此外，当地企业向村民收购槐花，为当地老百姓脱贫致富助力。

记者了解到，洛宁县的槐树以刺槐为主，主要分布在该县小界乡、马店镇、故县镇等乡镇。

“如今洛宁山山岭岭、村村寨寨到处是槐树，基本上实现了全覆盖。”洛宁县旅游局相关工作人员说，槐花不仅可以观赏，还可以做成特色美食，比如蒸槐花、槐花饺子、炒槐花、槐花煎饼等，既可以当菜，又可以当主食。漫山的槐花洁净无污染，欢迎大家前去赏花嗅香，免费采摘。

记者得知，洛宁的槐花花期将持续到5月中上旬。五一小长假即将到来，您不妨带上家人或亲友漫步在槐树林间，欣赏浩瀚如海的槐花，并到当地一些农家乐，品尝以槐花为食材的特色美食。（洛阳晚报记者 魏巍 文/图）