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小伙醉酒摸错朋友家门 躺楼道里呼呼大睡
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-24 08:57

　　昨日，西工派出所民警致电本报记者：一个县里的小伙子来市区找工作，工作还没找到就喝得酩酊大醉，结果摸错朋友家的门，在楼道里睡觉，身上只穿着短袖，脚上的拖鞋还少一只。年轻人，这种状态找工作可有些难啊。

　　昨日6时许，西工派出所民警李忠林接到报警称，在西工区西下池社区一住户家，有个陌生的小伙子躺在楼道里呼呼大睡。李忠林与同事赶到现场，在报警人罗老太太家的3楼楼道里见到小伙子，此时小伙子已醒来，身上散发着一股酒气，站都站不稳。

　　李忠林还注意到，小伙子身穿短袖、牛仔裤，脚上拖鞋还少一只，冻得直打哆嗦。罗老太太说，她住在2楼，早晨听到楼上有动静，上来一看发现3楼楼道躺着一个小伙子。她上前叫醒小伙子，对方非说这是他朋友家。

　　民警询问得知，小伙子姓高，从洛宁刚来市区两天找工作，借住在朋友刘某租住的地方。头天晚上，高某跟刘某在一块儿喝酒，喝醉后俩人不知怎么就走散了。高某印象中刘某住在该片区域，结果摸错地方跑到罗老太太家楼道里睡觉。

　　民警确认是一场误会，对高某批评教育一番后让其离开。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 张国锋）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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