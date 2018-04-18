洛阳站启用新自动取票处 取票不用再过安检

近日，位于洛阳站站前广场的新自动取票处正式投入使用。今后，如果您网购火车票后取票，无须再通过安检大厅进站了。
自动取票处门口
近日，位于洛阳站站前广场的新自动取票处正式投入使用。今后，如果您网购火车票后取票，无须再通过安检大厅进站了。
记者在现场看到，新启用的自动取票处位于安检大厅西侧，门口有“自动取票处”字样。取票处内共有10台自动取票机，旅客只要将身份证放在识别器上，按照指示操作很快即可拿到火车票。
洛阳火车站工作人员提醒，如果您在网上购买车票，但是暂不需要乘车，可直接到新的自动取票处取票，不需要通过安检大厅。
需要注意的是，洛阳站安检大厅已启用一段时间，车站售票厅前原有的进站通道已改为单向通道，仅供旅客出站使用。车站工作人员提醒，不少旅客仍然试图通过原进站通道进站取票、买票，此举不可取，请大家按照引导路标通过安检大厅进站。
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