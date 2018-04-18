某县在整治河道工作中，把规划方案制成效果图，在河岸展示，末了还不忘附上“规划将逐步实施，请群众监督”一句，这一举措被群众称为“不再纸上谈兵”。

某县在整治河道工作中，把规划方案制成效果图，在河岸展示，末了还不忘附上“规划将逐步实施，请群众监督”一句，这一举措被群众称为“不再纸上谈兵”。

俗话说，“办事看效果”，有了好规划，好愿景，要付诸实施，才是最好的规划。反观有些地方，在政策施行之处，就大会宣传小会讲，把效果图画在墙上，好像马上就会成为现实，让群众感到振奋，谁知“好政策”不是半途而废，就是落实不到位，没有了下文，让群众很失望，失去了政府的公信力。

至微至显，善作善成。把规划让群众预先知道是好事，但更重要的是落实到位，在落实的过程中请群众监督，考量着政府敢于实现决策的信心，显现了政府敢于承担后果的魄力。老百姓有句土话，“说到办到，不放空炮”，不让老百姓失望，把希望转化成工作动力，是各级政府的必修课。（栾川县人民检察院 白全忠）