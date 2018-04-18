洛阳国家和省级企业技术中心达87家

昨日，记者从市统计局获悉，截至2017年，全市国家级和省级企业技术中心达87家，已成为引领我市科技创新发展的主力军。

制图 思雨

昨日，记者从市统计局获悉，截至2017年，全市国家级和省级企业技术中心达87家，已成为引领我市科技创新发展的主力军。

分区域看，2017年，我市县(市)区绝大部分都拥有国家级或省级企业技术中心。其中，高新区最多达24个，占全市的比重为27.6%；涧西区17个，占全市的比重为19.5%；洛龙区13个，占全市的比重为14.9%。

分行业看，2017年，我市87家国家级和省级企业技术中心分布较为广泛，涵盖了21个国民经济行业大类。其中，专用设备制造业最多达21家，占比24.1%；铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业为8家，占比9.2%；非金属矿物制品业为6家，占比6.9%。（洛阳日报记者 李冰 通讯员 陈秀根）