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洛阳天气：今晚老天将“变脸” 夜里或有小雨来“敲窗”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-19 09:46

      暮春时节，街头绿化带内的杏花与桃花、海棠花一样，大多已凋零，化作春泥。不过，您不用为那些花儿的凋零伤感惋惜，因为在定鼎立交桥下边，一排排蔷薇花开正艳，粉红色的花一朵紧挨着一朵，微风吹过，淡淡的花香沁人心脾。不少市民途经此地，都忍不住与花儿合影。

　　如今，街头的花儿不多了，但有不少骑着三轮车走街串巷卖绿植的商贩。绿萝、富贵竹……车上的各种绿植，把车子装扮得像一座移动公园。不冷不热的时节，不少人会忍不住买上几盆绿植，用来装点家里或办公桌。

　　小记另一个写天气稿件的同事，前些日子就买回一盆常春藤放在办公桌上，他一忙完手头的工作，就又是浇水又是松土，满眼都是对这盆常春藤的喜爱。

　　买绿植是一件容易的事儿，可想把它们养好有些难。一些常见的绿植也有它们的脾气，摸清楚了才能养好它们。现在，小记给您介绍几种常见绿植的养护技巧。

　　绿萝绿萝喜欢生长在温暖湿润、半阴的环境中，因此最好把它们放在光线较弱、通风的室内，且要勤浇水，夏季高温时可在叶面上喷水，增大空气湿度，这样有助于植株生长。需要注意的是，水养的绿萝要定期换水，最好每周换一次，土养的要往茎柱上浇水。

　　吊兰吊兰跟绿萝习性差不多，喜欢温暖湿润的环境，平时应避免强烈的阳光直射，否则叶子容易发黄、干枯。虽然吊兰喜湿，但其肉质根贮水能力强，比较耐旱，平时保持盆面见干见湿(意指浇水时一次浇透，然后等到土壤快干透时再浇第二次水)即可。

　　芦荟芦荟是热带植物，生性畏寒，需要充分的阳光才能生长，但要注意不能让强光直射。芦荟抗旱能力强，最怕积水，在潮湿或排水不好的情况下容易叶片萎缩、根枝腐烂，平时应保持盆面干爽透气。

　　以上绿植的养护技巧，希望能帮到您。接下来聊聊天气。市气象台预计，全区多云转阴天，夜里局地有阵雨，偏南风3级左右，气温13℃到29℃；明天阴天有中雨，局地大雨，偏南风3级左右，气温13℃到26℃。看来从今天起老天又要“变脸”，好在气温没有大幅下降。(洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 禹东晖)
[ 责任编辑：崔利利]
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