洛阳六旬老人考入北影 终圆“影视梦”

67岁考上北京电影学院，洛阳人杜松叶有点儿不好意思，怕被人说是“瞎折腾”。退休以后，她误打误撞一头扎进影视圈，从不懂表演到现在能保持“眼泪说来就来，感情酝酿时刻‘在线’”的状态，其奋斗故事让不少年轻人佩服。

杜松叶

67岁考上北京电影学院，洛阳人杜松叶有点儿不好意思，怕被人说是“瞎折腾”。退休以后，她误打误撞一头扎进影视圈，从不懂表演到现在能保持“眼泪说来就来，感情酝酿时刻‘在线’”的状态，其奋斗故事让不少年轻人佩服。

前不久，由当红女演员赵丽颖主演的《知否知否，应是绿肥红瘦》电视连续剧杀青，杜松叶也参与了该剧的拍摄。昨天上午，即将启程赴京求学的杜松叶向《洛阳晚报》记者讲述了她从横店到北影的经历。

1 退休了干点儿啥？她一头扎进影视圈

杜松叶喜欢“折腾”。1999年以前，她在我市一家企业任职，后来企业破产，她和几个同事一起“下海”谋生，摸爬滚打了十几年。2013年，她退休了，把手头的事儿交给了儿子儿媳。

忙了大半辈子，闲下来的杜松叶却不知道该干点儿啥。她报名参加了老年模特队，看着别人穿高跟鞋走“猫步”姿态优雅，轮到自己却龇牙咧嘴像“上刑”，只好放弃。过了几天，她看到邻居抖空竹十分潇洒，便也跟着练习，结果抖了半天，空竹还是在地上打转，只好作罢……培养一种爱好真难，自己折腾自己，却没一样感兴趣。

有一天，杜松叶突然接到一个朋友的电话，对方邀请她去一档洛阳本地情景剧节目中扮演角色。她一边说着“不中不中，没基础没经验”，一边按捺不住好奇心去试镜，结果在众多报名者中脱颖而出，也让节目负责人记住了她的名字。

就这样，杜松叶一头扎进了影视圈。从2013年到2015年，她应邀在这档节目中扮演各种角色，前后演了20多场。

2 从“横漂”到“北漂”，只要角色适合就报名试戏

当演员越来越上瘾，杜松叶加入了多个微信群和QQ群，留意周边地市的相关信息。2015年6月，她被一部网络电影的导演选为女主角，饰演一位高中生的母亲，拍摄地在河南渑池。

“当时和我对戏的男主角有50多岁，举手投足特别有范儿。”杜松叶说，在拍摄间隙休息时，这位搭档告诉她，他经常去横店影视城拍戏，积累了一些经验。

这是杜松叶第一次知道横店这个地方，于是暗下决心：“我要去横店！”她当即请求这位搭档带她去横店，对方答应了但后来因家里有事未能成行，于是她又托朋友帮忙，还是未能如愿……当年11月13日，杜松叶拖着装满四季衣服的行李箱，拿着自己拍戏的资料，一个人坐火车去了横店。

几个月里，杜松叶辗转多个片场，只要觉得角色适合自己，她就主动报名试戏，上海、北京都留下了她的足迹。有一次，听说上海一个剧组需要一位老年女演员，她背着包就出发了。“好几个朋友劝我，竞争肯定激烈，选不上还浪费票钱，别去了。”杜松叶说，自己想得开，选不上就当见世面了，结果，她被导演从100多个报名者中选中了，最后还得了800元酬劳。这是她从“横漂”到“北漂”赚到的“第一桶金”。

3 凭借勤奋能吃苦，昔日“群演”成为主演

在杜松叶随身携带的背包里，装了不少写满台词的纸张。“习惯了，我拿到剧本后喜欢按场次抄一遍台词，也方便背诵。”她说，在横店，有时候拍戏到凌晨一两点才结束，回到出租屋睡不着，她就拿着台词本继续背。

杜松叶涉足影视圈5年了，大大小小的影视剧拍了不少部。为了准时到达剧组，她盛夏乘坐时间合适却没有空调的绿皮火车“赶场”，大汗淋漓；冬季穿着单薄的戏服上阵拍摄，每次都会把状态调整到最佳。

久而久之，熟悉杜松叶的导演和编剧多了，她再也不用当群众演员(简称“群演”)了，曾经合作过的剧组工作人员会直接和她联系，邀请她饰演某个角色。比如，在《知否知否，应是绿肥红瘦》中，她饰演一位老年嬷嬷。

“我拍的大多是网络影视剧，虽然当过主演，但我仍觉得自己不够专业。”杜松叶说，在横店认识的不少朋友都是北影、中戏等科班出身，这激发了她想进修的念头。

4 现场表演打动考官，她成了目前北影年龄最大的学生

自我介绍、形体、声乐、台词表演……今年3月，67岁的杜松叶报名参加了北京电影学院继续教育学院培训基地的招生考试，并顺利通过面试被录取。

“那天，我唱了一段豫剧，朗诵了诗歌，还表演了一场自编的古装戏台词。”说到这里，杜松叶给记者重现了当日的情景，先朗诵起《我骄傲，我是中国人》，“当掌声把五星红旗送上蓝天，我骄傲，我是中国人！”当她朗诵到这里时，泪水从眼里滑落。

朗诵完毕，她脸庞微动，嘴角立刻漾起笑意，喊道：“走一走，看一看啊，杜奶奶家的胭脂水粉，洛阳城内独一家！”举手投足之间，一个旧时街边小贩的形象活脱脱地展示出来。

杜松叶说，在她领取录取通知书时，有位参加面试的老师告诉她，原本67岁这个年龄学院是不考虑招录的，但是杜松叶的表现确实不错，所以考官们愿意给她这个机会，于是她成了目前北影年龄最大的学生，将进入影视表演专业学习一年。

“从进入横店第一天起，我就对自己说，要一步一步慢慢走，让导演认识你、了解你、认可你。”杜松叶说，无论年龄多大，人总要有为之努力的梦想，就像自己这样，说不定哪一天梦想就真的实现了。（洛阳晚报记者 李岚 文/图）