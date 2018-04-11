洛阳天气：今天最高气温29℃ 明天气温要“奔三”

今天全区晴天间多云，偏南风2级到3级，气温10℃到29℃；明天全区晴天转多云，偏南风2级到3级，气温13℃到30℃。

昨日虽说是工作日，但游客赏花的热情不减。昨日上午，小记从中国国花园门口经过，看到游客进进出出，形成壮观的人海景象。

倾国倾城的牡丹吸引着各地的游客，咱洛阳人的服务也令游客称赞。一名网友感慨，洛阳的公交车很便捷，而且只需1元，路上还有文艺范儿的复古观光游览公交车。更值得一提的是公交车司机，服务热情周到，虽然司机有时说洛阳方言他有些听不懂，但司机总会在站点提醒乘客上下车注意安全。洛阳的景和人，给他留下了美好印象。

看到这名网友对洛阳一阵猛夸，小记心里也高兴，希望这名网友和他的小伙伴们常来洛阳耍。

4月春意盎然，杨絮、柳絮也踏着春的脚步飘来，漫天飞舞，大团大团的像棉花糖。家住涧西区长春路36号街坊的一名居民有些忧虑，因为小区附近种有不少杨树，他担心杨絮随着气温上升会到处乱飞。

每到这个时节，杨絮、柳絮确实会给易过敏的人带来烦恼。对于易过敏人群，该如何摆脱杨絮、柳絮的“纠缠”呢？小记建议您出门时戴上口罩与眼镜，穿上长袖，不要让杨絮、柳絮与暴露在外的皮肤、眼睛接触。若杨絮、柳絮接触和停留在皮肤上，应及时用温水清除干净。

在饮食方面，您可多喝水保持口腔、咽喉湿润，饮食以清淡易吸收为主，多吃水果蔬菜，少吃鱼、羊肉等腥发之物，以及葱、蒜、辣椒、酒类等刺激性食物，适量食用大枣、蜂蜜、金针菇等抗过敏食物。此外，尽可能在室内晾干衣物，一旦发现杨絮、柳絮飘入家中，应及时清理。

最后，让我们看看今明两天的天气情况。市气象台预计，今天全区晴天间多云，偏南风2级到3级，气温10℃到29℃；明天全区晴天转多云，偏南风2级到3级，气温13℃到30℃。气温经过几天的爬升，终于又要向30℃发起挑战了。这么好的天，眼下公园里的牡丹正处于盛花期，您不妨抽时间去看看。(洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 禹东晖)