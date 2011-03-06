今年洛阳市将全年为缴存职工提供租购房资金66亿元

近日，市民赵先生在“市民之家”住房公积金业务窗口办完了住房公积金贷款面签手续，这意味着他很快就能拥有自己人生中的第一套房子了。《洛阳市住房公积金2017年年度报告》(以下简称《年报》)显示，去年共有1.01万名缴存职工像赵先生一样利用住房公积金贷款圆了住房梦。

近日，市民赵先生在“市民之家”住房公积金业务窗口办完了住房公积金贷款面签手续，这意味着他很快就能拥有自己人生中的第一套房子了。《洛阳市住房公积金2017年年度报告》(以下简称《年报》)显示，去年共有1.01万名缴存职工像赵先生一样利用住房公积金贷款圆了住房梦。

《2018年洛阳市重点民生实事工作方案》提出，今年我市将充分利用住房公积金政策，全年为缴存职工提供租购房资金66亿元。关于住房公积金，还有哪些喜人信息？一起来看看。

信息一：去年我市新增4.11万名缴存职工

目前，我市约有住房公积金缴存职工52.51万人。“缴存职工越多，住房公积金政策覆盖的范围也就越大。”市住房公积金中心负责人说，我市去年共归集住房公积金59.70亿元，同比增长13.1%，住房公积金的覆盖范围进一步扩大。

去年我市新增4.11万名缴存职工，全部为中、低收入者。在新开户缴存职工中，城镇私营企业及其他城镇企业职工占32.6%，国有企业职工占30.0%。

信息二：去年住房公积金累计支持经适房试点项目9个

在我市的住房保障体系中，除了住房公积金为职工提供了一定的住房保障，还有公租房、廉租房、经适房等保障房。

《年报》显示，我市去年住房公积金累计支持经适房试点项目9个，贷款额度8.7亿元，建筑面积121.6万平方米，可解决1.35万余户中、低收入职工家庭的住房问题。

信息三：用住房公积金买房更划算

去年，我市共发放个人住房贷款28.77亿元，支持1.01万名缴存职工购建房117.41万平方米，占我市去年住宅销售面积的八分之一；去年年末，我市个人住房贷款市场占有率为22%，这意味着我市每5个房贷者中就有1个使用了住房公积金。经过测算，当年发放的住房公积金个人住房贷款，与银行同等贷款相比，为职工购房减少利息支出5亿多元。

在贷款职工中，首次申请贷款的占93.2%，二次及以上申请贷款的占6.8%；中、低收入者占比超过99%。

该负责人称，从以上数据不难看出，住房公积金解决了绝大部分缴存职工的购房刚需，尤其是对中、低收入人群来说，可谓及时雨。

信息四：住房公积金提取多用于住房消费

随着我市住房公积金提取业务进一步扩大服务范围和办理程序减负，住房公积金提取更为便利。

去年全年我市提取住房公积金41.44亿元，住房消费提取占77.2%，包括购买、建造、翻建、大修自住住房占30.9%，偿还购房贷款本息占45.7%，租赁住房占0.4%，物业费占0.1%，其他占0.1%；非住房消费提取占22.8%，包括离休和退休提取占16.8%，户口迁出本市或出境定居占0.1%，完全丧失劳动能力并与单位终止劳动关系提取占0.1%，死亡占0.9 %，其他占4.9%。

在提取住房公积金的职工中，中、低收入者占99.2%，高收入者占0.8%。

信息五：今年截至3月底，我市为缴存职工租购房提供资金16.68亿元

《2018年洛阳市重点民生实事工作方案》提出，今年我市将充分利用住房公积金政策，全年为缴存职工提供租购房资金66亿元，不断扩大制度保障范围，用足政策规定，更好发挥住房公积金的保障作用。

今年截至3月底，我市共归集住房公积金14.30亿元，提取10.67亿元，放贷6.01亿元，为缴存职工租购房提供资金16.68亿元，超过了全年任务的四分之一。（洛阳晚报记者 连漪 实习生 聂菲 通讯员 卢彦飞）