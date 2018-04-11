“市民之家”贴心便民到家

“办事环境很舒适，工作人员服务也很到位。”近日上午，在位于洛阳“市民之家”5楼的市住房公积金管理中心B01窗口前，市民曲建宏边收拾办理资料边高兴地说。

工作人员帮助市民办理业务

“办事环境很舒适，工作人员服务也很到位。”近日上午，在位于洛阳“市民之家”5楼的市住房公积金管理中心B01窗口前，市民曲建宏边收拾办理资料边高兴地说。

在该窗口工作人员李晶的努力下，曲建宏只花了不到10分钟就顺利办结购买二手住房提取住房公积金业务，这仅仅是该中心24个窗口当天办理的诸多业务中的一笔。

该中心市区营业部主任高峰介绍，从3月19日进驻“市民之家”以来，中心50余名工作人员密切协作，增加自助查询打印终端设备，完善服务流程，实现市区涉及住房公积金的所有业务都可在“市民之家”办结。近期他们正在抓紧时间完善“洛阳市住房公积金管理中心”微信公众号相关服务功能，以实现线上线下协同办理，为市民提供方便。

3月下旬，我市启动文明城市创建“五项治理”百日攻坚行动。作为完善公共服务的一项重要内容，“市民之家”整体服务提升从一开始就引发广泛关注。在3月19日投入试运行并在实践中完善服务细节基础上，“市民之家”于3月31日正式启用。

市行政服务中心主任段治军表示，“市民之家”正式启用只是万里长征刚走完第一步，该中心将朝着打造高水平便民窗口、服务平台、改革前哨的目标继续前进。

就在“市民之家”启用的同时，由市行政服务中心制订的《洛阳“市民之家”管理暂行规定》(以下简称《规定》)也送到了各进驻单位负责人的案头，其中明确了诸多具体标准：工作时间为周一至周六的9时至12时、13时30分至17时30分；服务窗口实行主办、协办双岗制，主办人员不在岗时，协办人员应及时顶岗，保证服务不间断……

此外，《规定》力图通过制度规范让市民“只进一扇门、最多跑一次”：进驻的审批服务事项实行编码管理，围绕服务制度规范重点建立一次性告知制、责任追究制、窗口咨询制、文明服务制、电话接听制、接待礼仪制，围绕服务过程规范重点形成即办件、承诺件、联办件、转报件、急办件办理规范……

“目前我们已经基本理顺服务流程，下一步还要按照《规定》要求，与管理部门密切配合，优化叫号系统，尽可能减少市民等待时间。”刚帮一名市民办完二手房合同备案业务的市房管局窗口工作人员薛涛告诉记者。

除了诸多办事窗口，“市民之家”还有不少便民好去处：位于2楼的书香洛阳阅览区，5000余册各类图书整齐地摆放在书柜中，实木圆桌、沙发一应俱全，方便广大市民在办事间隙、中午等时间充电；位于3楼的洛阳家风家训馆总面积400平方米，分核心指引、根植践行、家范传世、风范长存、和合新风5个展区，重点展示和洛阳有关的古代历史名人、老一辈党和国家领导人家风家训及洛阳本地文明家庭、最美家庭、孝道人物等相关事迹，方便市民通过文字、图片等方式进行学习，带动更多家庭讲好家史、立好家规、牢记家训、正好家风。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 褚红 文/图）