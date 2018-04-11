洛阳市开展“全民国家安全教育日”宣传活动

昨日，我市开展“全民国家安全教育日”宣传活动。

昨日，我市开展“全民国家安全教育日”宣传活动。

当天，全市各县(市)区、企事业单位等围绕“开拓新时代国家安全工作新局面”这一主题，通过悬挂宣传条幅、展出图文并茂的宣传展板等方式，广泛宣传国家安全法等法律法规。各乡镇(街道)向辖区单位和群众发送“全民国家安全教育日”短信、微信，组织各社区网格长和工作人员向群众宣传国家安全知识，强化人民群众的法治观念、保密意识及防范意识。此前，我市还组织领导干部和涉密人员观看国家安全宣传片，通过各种渠道开展宣传活动。（洛阳晚报记者 申利超 通讯员 赵昱柱）