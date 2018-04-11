体彩·环中原2018自行车公开赛新安站今日开赛 千余名骑手现场演绎“破风使者”

今天上午8时30分，伴随着发令枪响起，体彩·环中原2018自行车公开赛新安站在县体育中心正式开幕。





暮春四月，山水溢彩、繁花争艳。

今天上午8时30分，伴随着发令枪响起，体彩·环中原2018自行车公开赛新安站在县体育中心正式开幕。

新安县县委、县政府高度重视全民健身运动，近年来在省市体育部门的指导下，加快推进体育场馆建设，不断完善城乡体育健身设施，人民群众在生活之余热情参与体育健身运动已经蔚然成风。此次骑行公开赛的举行，将进一步点燃新安体育健儿的运动热情，对新安体育文化事业发展，乃至倡导低碳生活、绿色出行理念都将产生积极的作用。

据悉，体彩·环中原自行车公开赛是由河南省体育局、河南省体育总会倡议，河南省自行车现代五项运动管理中心和河南省自行车运动协会于2015年创办，旨在增强国民身体素质，推动全面健身计划发展。2016年，被人民网评为中国百强最佳赛事23位。

今年的公开赛共设12站，我县作为赛事第三站参与其中，这也是我县第二次承办如此大规模的骑行赛事。

此次新安站的比赛，共设立公路精英赛和山地车赛两个大项8个组别。公路精英赛赛程为典型的城市公路绕圈赛格局，全程80公里，起点、终点均设置在县体育馆广场；山地赛赛道则依据新安的地理特点与交通条件，选择环境优美的路段进行，根据年龄分组，赛程分别设置为15公里、30公里、45公里和60公里。

本次骑行赛的两大亮点是：男子公路精英赛将在专业性方面推动自行车运动发展节奏，提升品牌影响力。二是赛道选择遵循亲近自然，尊重规律的特点，一路走来一路花，绿色、开放、共享、团结、活力、友爱融为一体，为所有参赛选手提供一场花海中的骑行盛宴。

上午，来自洛阳及周边地市的1000余名自行车骑行爱好者，参加了全民健身骑行体验赛。选手们一边欣赏沿途的美景，一边尽情体验着运动的乐趣。

随后，来自福建、广东、内蒙古、台湾近20省以及哈萨克斯坦、塞尔维亚、澳大利亚等国家的近1000名选手齐聚新安参加比赛，其中包括诺飞客—UCC车队、力欣CCN车队、河南启明星—TREK车队等国内知名车队及选手。

经过近两个小时的激烈的角逐，最终来自南京的胡浩获得冠军，哈萨克斯坦的Miraliyev(米拉利耶夫)获得亚军。（杨洋）