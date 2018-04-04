洛龙区：全力加快和推进洛阳大数据产业园建设

去年，洛龙区成功承办首届洛阳大数据高峰论坛以来，该区乘势而上，全力加快和推进洛阳大数据产业园建设。

去年，洛龙区成功承办首届洛阳大数据高峰论坛以来，该区乘势而上，全力加快和推进洛阳大数据产业园建设。

出台新政保驾护航。研究制定出台了《加快洛阳大数据产业园发展保障政策十条》。

强化组织全力推进。成立由区委书记为政委、区长为组长的洛龙区大数据产业发展“1+3”领导小组，“1”即大数据产业发展领导小组，“3”即下设三个专项工作领导小组，分别为征迁安置组、基础设施建设组、招商引资组。二是洛龙区已成立大数据产业园管理中心(正科级)，“三定”方案已确定，事业编制共11名。通过调整编制、内部挖潜、充实人员，专职专能专人专责落实推进具体工作；

坚持高位规划引领。按照立足洛阳、站位全省、放眼全国的思路，委托上海同济城市规划设计研究院和中国信息通信研究院，同步高规格编制洛阳大数据产业园空间规划和产业规划，空间规划坚持城市双修、智慧城市、融合集约等理念，坚持三区(园区、景区、城区)联动，打造特色突出、功能齐备、全国领先的中原大数据中心区。目前，洛阳大数据产业发展规划已编制完成。洛阳大数据产业园起步区概念性城市设计已于2017年10月17日通过市城乡规划委员会审议通过。

加快基础、公共设施建设。成立专项工程指挥部，制定了洛阳大数据产业园建设工作计划，全力加快和推进园区道路、绿化、创客广场等基础设施、公共设施建设。协调解决产业园建设中遇到的各种问题，积极推进大数据产业园建设。

建强队伍精准招商。成立专项招商小组赴北京、上海、杭州等地精准对接洽谈项目，组织辖区内大数据产业园区开展专业招商及企业拜访活动，制定每月招商计划。先后引进了神州数码通用软件(洛阳)有限公司、西安交通大学中原大数据研究院项目、河南看一看信息科技有限公司等一批大数据相关重点项目。

开通专线提升服务。为支持洛阳市大数据产业园的发展，方便园区员工出行，积极协调公交公司于2017年5月1日开通了“大数据公交专线”，将恒生科技园、863创智广场、移动呼叫园区、洛龙区政府、洛阳市政府、浙科园中院、炎黄科技园、莱普生等进行有效链接，方便员工上下班同时，提升了园区引力。

一年来，洛阳大数据产业园发展取得了喜人成果：园内6个平台载体成功申报洛阳市专业化众创空间及科技企业孵化器；洛阳863创智广场“互联网+”众创空间、河南莫顿虚拟现实众创空间、河南科技大学鼎创众创空间被评为省级众创空间；河科大成功申报省级机器人与智能系统重点实验室、洛阳莱普生信息科技有限公司成功申报省级技术中心并被评为省级技术创新示范企业；洛阳理工学院大学科技园获准认定为省级大学科技园；新引进神州数码通用软件(洛阳)有限公司、西安交通大学中原大数据研究院、科斗量子纳米科技实验室、包谷科技、北京嘉芸汇人工智能财务大数据(洛阳)处理中心等167个项目。目前，在100万平方米的园区总面积中，投入使用的面积已经达到40万平方米，孵化器面积7万平方米，众创空间5万平方米；园区已入驻企业828个，项目总投资额45亿元；年度税收11亿元；园区专利数260个，2017年新增专利120个；园区研发投入7000万元，新增研发投入2200万元；就业人数12000人，新增就业2600人。(苟华云 刘强)