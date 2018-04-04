洛阳大数据产业园创新创业大赛获奖名单公布

记者从第二届洛阳大数据高峰论坛上获悉，2018洛阳大数据产业园创新创业大赛获奖名单公布，并对获奖企业和团队进行了颁奖。

洛阳网讯 今日上午，记者从第二届洛阳大数据高峰论坛上获悉，2018洛阳大数据产业园创新创业大赛获奖名单出炉，并对获奖企业和团队进行了颁奖。

【企业组】

一等奖：中移在线参赛的阿里云服务技术支撑运营项目；

二等奖：炎黄科技园参赛的工业设备大数据智能大脑项目、中航联创参赛的基于大数据的综合服务平台项目和恒生科技园参赛的惠民多功能自助洗车机＋互联网项目；

三等奖：洛阳863创智广场参赛的AR智能眼镜式警用信息终端项目、炎黄科技园参赛的基于数据驱动的新能源汽车智能化驱动力控制系统项目，恒生科技园参赛的车载电源系统项目、中移在线智慧灌区管理系统关键设备研制项目和MM AI Service Center (MM人工智能服务中心)项目、863创智广场参赛的DAgency数据可视化产品架构。

【团队组】

一等奖：炎黄科技园“洛阳红药”系列；

二等奖：洛阳理工学院大学科技园洛阳非物质文化遗产项目AR虚拟制作与推广、炎黄科技园CiCi-choc无人化3d打印巧克力定制终端；

三等奖：洛阳理工学院大学科技园众聘企服、“互联网＋”智能路灯系统、多功能城市报警.急救柱。

据了解，2018洛阳大数据产业园创新创业大赛由市工信委、市科技局指导，洛龙区政府主办。大赛自2月22日启动以来，共收到来自全国的参赛项目62个，涉及工业设计、节能环保、文化创意、互联网等多个领域。最终，“工业设备大数据智能大脑”“洛阳非遗VR虚拟制作”等16个大数据相关项目进入决赛。9日，在炎黄科技园会议中心举行了决赛。

此次获得大赛一等奖的企业组和团队组项目分别获得3万元和1万元的奖金，并将享受一系列项目在洛落地优惠政策。(记者 郭瑛 谢娜娜)