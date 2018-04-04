洛阳市2018年中招体育考试昨启幕

昨日，我市2018年中招考试第一枪在市一中打响！在未来近一周时间内，市区2.2万余名考生将在市一中、市八中伊滨校区参加考试，考试成绩以满分70分计入考生中招总成绩。

男子1000米测试

昨日，我市2018年中招考试第一枪在市一中打响！

在未来近一周时间内，市区2.2万余名考生将在市一中、市八中伊滨校区参加考试，考试成绩以满分70分计入考生中招总成绩。

《洛阳晚报》作为唯一受邀的监督媒体，派出4名记者作为媒体监督员，在考试期间巡视考场，并对开考首日情况进行直播。截至发稿时，共有约10万人次前来围观。

跳远的垫子滑不滑？考生进场后先考啥，后考啥？哪些动作算犯规？……针对这些疑问，晚报记者邀请市教育局相关负责人、监考老师等现场解答。

【直击】每名考生约考40分钟电子仪器测量计分

昨日8时许，《洛阳晚报》记者到达市一中时，来自市十一中、欧亚国际学校、市四十五中的700多名考生陆续到达考点，他们将在上午的4个小时内完成考试。

考场内，考试过程紧张有序：考生进出考场、进行每项测试前，必须刷卡核对个人信息；考试过程中，考生的成绩全部由电子仪器测量计分，完全取消了手动、手量；每项测试结束后，考生成绩会直接呈现在终端电脑上；全部测试结束出场时，考生可看到自己的测试总分；对自己的考试成绩进行确认后，考生签字离场。从进场到出场，每名考生约用时40分钟。

此外，每项测试都设有摄像头全程监控。在考务办公室的电子屏幕上，整个考场情况一目了然。

“我们欢迎广大考生、家长监督。考试过程中，考生也可以对违规违纪情况向巡考人进行举报，一旦查实，将按相关规定严肃处理。”市教育局体艺卫站站长陈钢表示，考试期间，市教育局特邀人大代表、政协委员及媒体记者作为社会监督员，到中招体育考试现场进行“把关”，使整个考试过程更加公平、公正、公开。

立定跳远

【提醒】考生犯过的这些错误你可要留神了

《洛阳晚报》记者在现场发现，一些考生的技巧很娴熟，但最后还是没能拿高分。

“面对人生的第一次大考，一些考生会精神紧张，导致动作失误，提醒考生在考试时，不要过分考虑得分的高低。每项测试前，要听清裁判讲解，按步骤从容面对，发挥出平时的训练水平。”陈钢说。

那么，首日考试中，考生都存在哪些失分点？监考老师进行解答。

●失分点一：立定跳远跨越电子标杆

立定跳远中，有考生跳完后直接跨越白色电子标杆回到起点，被判0分；部分考生起跳前脚尖碰到起跳线，听到仪器嘀音提示后依然起跳，也被判0分。

“考生跳完后，不可直接往回走，应向前走下垫子，从右侧绕回起跳线，再进行二次测试。”监考老师说，若考生不小心踩线，不要抬脚往后走，要双脚蹭地往后退，待嘀音停止后再起跳；起跳时要双脚同时起跳，若有垫步、连跳动作，也会被判为违规；如果落地后没站稳，一定要想办法往前跳离测试区域。

●失分点二：篮球运球过杆端球

今年，市区约有2%的考生选考了篮球运球项目。有考生过杆端球、双手运球，这些都是违规动作。除此之外，抢跑、膝盖以下身体部位触球、漏绕标志杆、碰倒标志杆、人或球出测试场地、未按规定路线完成测试等也属违规，要尽量避免；若运球过程中篮球脱手，考生可快速自行捡回，并在脱手处继续运球。

●失分点三：足球运球漏绕标志杆

足球运球中，有考生因碰倒标志杆、漏绕标志杆而被判0分。

如果漏绕标志杆，需返回漏绕处重新过杆。碰倒标志杆算犯规，碰到标志杆不算犯规，也不扣分。测试时，考生应稳中求快，第一次尽量稳一点儿，拿到保底分数；第二次加快速度，争取高分。

【答疑】您的这些问题权威人士现场解答

直播过程中，除了为主播点赞，观众们还提了很多细节问题。记者除了进行亲测，还请监考老师现场解答。

●问：学校模拟考试时，孩子说跳远的垫子比较软，使不上力。考试现场的垫子是啥样的？如果下雨，会不会滑？

答：记者亲测发现，立定跳远的垫子质感和塑胶跑道相似。记者所穿的运动鞋为橡胶底，跳的时候摩擦力很强。如果下雨，立定跳远将改在室内进行，对考生成绩不会产生影响。

●问：中长跑中，男女生的起跑位置一样吗？是从发令枪响开始计时，还是从越过起跑线开始计时？跑步过程中能不能换跑道？

答：测试场地为标准400米跑道。女生起跑线设在考场入口处附近，男生起跑线设在女生起跑线对角线位置。终点均设在女生起跑线位置。测试从发令枪响开始计时，考生越过终点线结束计时。

在外侧跑道的考生可以切线方式逐渐换至内侧跑道，不可在起跑后立即跑向内侧跑道，否则容易发生踩踏危险。考生应跑过终点2米后再停下来，以免没有冲过终点或影响后面同学成绩。

●问：篮球和足球运球何时开始计时？

答:篮球运球时，考生通过开球线后，红外线测试仪启动计时，考生可在开球线前做好准备后开始运球。

与篮球运球计时规则略有不同，足球运球从发令枪响开始计时，考生听到发令枪响后应迅速开始运球。

●问：各项测试顺序是固定的还是随机的？考试时穿什么鞋？中间能否换鞋？

答:每名考生要参加3个项目的测试，立定跳远，篮球运球、足球运球(二选一)及长跑。长跑最后进行，其他项目由考务人员根据现场情况统筹安排。

考试时最好穿平时训练时穿的鞋。橡胶底的鞋会比较防滑，不能穿皮鞋、塑料凉鞋和钉鞋。根据规定，考生进考场时只能穿一双鞋，不能携带与考试无关的物品。

●问：能带水进考场吗？如果下雨了咋考试？

答:进场前，考生可适当补充水分，进场时不能携带饮品。每名考生的考试时间大约为40分钟，一般来说不需要中途补充水分。

考试当天，如因天气原因无法考试，考务部门会提前通知；如果当天的考试临时取消，原计划在当天进行考试的学校，要将考试时间推迟到所有学校考完之后。（洛阳晚报首席记者 焦琳 记者 刘心 王振华 见习记者 赵丹 文/图）