一夜架成洛河桥 群众称解放军“真了不起”（纪念洛阳解放70周年特别报道）

《解放洛阳》一书收录的文章记载，人民解放军首克洛阳时，发生过攻打周公庙、攻占东会馆(即潞泽会馆，现洛阳民俗博物馆)、攻打电灯公司等激烈的战斗，也创造了一夜架成洛河桥工事的奇迹。再克洛阳后，洛阳人民喜获解放，纷纷拥上街头，抢要报纸等宣传品。

《解放洛阳》一书记载解放军架桥经过(记者翻拍)

《解放洛阳》一书收录的文章记载，人民解放军首克洛阳时，发生过攻打周公庙、攻占东会馆(即潞泽会馆，现洛阳民俗博物馆)、攻打电灯公司等激烈的战斗，也创造了一夜架成洛河桥工事的奇迹。再克洛阳后，洛阳人民喜获解放，纷纷拥上街头，抢要报纸等宣传品。

1 经过三次攻击，我军攻占东会馆

该书收录景炎写的《攻占东会馆》一文，原文写道，“东会馆位于(洛阳)城的东南角，里面有十数座坚固的房子和两座高达数丈的望楼，四面又被数十个暗堡和层层工事包围着，工事外面是一道宽3丈深4丈的外壕，壕外是一片平坦的开阔地，只有在敌数十挺机枪组成的交叉火网控制下的一座木桥，是唯一通过的道路。这里驻扎蒋匪二〇六师的1个连和5个步兵班，附属12挺机枪、2门炮，敌人认为这就牢不可破了”。

人民解放军首克洛阳，攻占东会馆的战斗比较激烈。《攻占东会馆》一文称：“一片炮火之后，由东门打进的陈粟大军某部，占领了南城头，城下某连的战士们，被兴奋所激动，没等攻击号令，就自动冲出去了，但这时我们的一切武器，未能有力地配合。一排长杨振海在半路上牺牲了，显然继续攻击，会付出比较大的代价，于是第一次攻击被命令停止了。”

随后，二次攻击开始，我军占领了第一座碉堡，扼住了东会馆的咽喉，30多个敌兵投降，其余的敌兵被压制在院子的东端。下起了大雨，夜色漆黑，第二次攻击暂停。天亮后，人民解放军进行第三次攻击，最终攻占东会馆。

2 一夜架成洛河桥，解放军赢得称赞

在首克洛阳的战斗中，我军还创造了一夜架成洛河桥工事的奇迹。

书中记载，刘团三营接受连夜架设洛河浮桥，保障攻洛大军通过的任务后，全体人员提出“我们是开路先锋，逢山开路，过水搭桥，要肃清前进道路中的一切障碍”的口号，队伍刚进村，还没来得及休息就扛上门板、大梁、芦秆等，一股劲儿跑到河边去了。

教导员蔺锐锋、排长左顺棠和战士惠新太先脱下衣服，试探水的深浅，看好架桥的路线。

这是初春的下午，天色阴沉沉的，就在那毫无遮拦寒风刺骨的河滩里，教导员光着身子向大家动员，他的话音未落，全体战士就一个个脱下衣服跳下水了，有组织地分段打桩、架板、填土……

桥搭到河中心，被急流冲垮了，但他们并不泄气，垮了再来，直到第四次才搭起。这一夜，三营全体同志没有睡觉。连长王海龙整夜打着灯笼，挨家挨户找门板，保证材料供给。炊事员熬了大锅辣椒汤，给大家取暖。终于，“在16个钟头内，架成160米长、2米宽的大桥”。

第二天早晨，老乡们来到河边，惊讶得齐声赞叹：“真了不起，蒋匪军在时修了3次没有修起，你们一黑夜就搭起了，将来一定坐住天下！”

3 再克洛阳后，市民抢要宣传品

《洛阳文史资料》第三、四辑记载，1948年3月9日，我军从东、西、南三面向洛阳城近郊推进，攻占了车站及东南城角的潞泽会馆两个据点。城南部队强渡洛河消灭河堤守敌。至此，我军已把洛城包围得水泄不通。1948年3月14日首克洛阳，为了便于歼灭敌人有生力量，我军又主动撤出，同年4月5日再克洛阳，洛阳解放。

《解放洛阳》一书“再克洛阳”专辑中收录《收复洛阳的第一天》文章，记录了当时洛阳城内的情况——

“洛阳收复后的第一天，市民就纷纷拥上街头。墙上贴着解放军和市政府的布告、传单、人民画报，终日都被一群群观众围满，宣传员们拿着宣传品，还没有贴就被抢着要完了。

…………

(当天)晚饭后，洛阳师范有30多个学生结队到城防司令部和市政府听广播，问我们什么时候出报，商人们也提出要报纸，有一个报贩跑到正在筹备的新洛阳报社买报……”

中共洛阳市工作委员会在洛阳解放的当天就决定创办自己的报纸，并从陈谢兵团调来钱抵千、艾柏、赵慎应等同志，开始了办报的筹备工作。1948年4月9日，《洛阳日报》的前身——《新洛阳报》在河洛大地诞生了。作为河南省首家中共地方党委机关报，《新洛阳报》陪伴古都洛阳掀开了新的篇章。（洛阳晚报记者 余子愚）