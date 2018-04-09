4月8日下午，洛阳博物馆内游人如织，馆内一楼大厅正中央的“纪念洛阳解放70周年成就展”吸引众多参观者驻足观看。连日来，我市社会各界通过参观“纪念洛阳解放70周年成就展”等多种形式，铭记历史、共话未来。
4月8日下午，洛阳博物馆内游人如织，馆内一楼大厅正中央的“纪念洛阳解放70周年成就展”吸引众多参观者驻足观看。连日来，我市社会各界通过参观“纪念洛阳解放70周年成就展”等多种形式，铭记历史、共话未来。（>>>>纪念洛阳解放70周年成就展）
该成就展由市委宣传部主办，洛阳日报社、市档案局、市委党史研究室、市地方史志办公室联合承办，主体内容由前言、浴火重生、峥嵘岁月、东方风来、出彩篇章、后记等6部分组成，展出图片近600幅。“纪念洛阳解放70周年成就展”在洛阳博物馆展出至本月17日，从本月18日起将启动为期4个月的各县(市)和吉利区的巡回展览。(见习记者 徐文波 摄影报道)
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