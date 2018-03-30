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共聚洛阳城 深情缅英灵——洛阳解放70周年纪念大会侧记
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-06 08:41

　　清明时节雨纷纷，牡丹花开忆忠魂。昨日上午，在市会议中心召开的洛阳解放70周年纪念大会上，社会各界齐聚，共同缅怀革命先烈，继承遗志，继往开来。《洛阳晚报》记者撷取几个片段，让我们回到会场，重温那些令人感动的瞬间。

　　歌声嘹亮：激荡人心的旋律，让他忆起战斗的岁月

　　“团结就是力量，团结就是力量，这力量是铁，这力量是钢，比铁还硬，比钢还强……”昨日上午，在纪念大会开始前，驻洛某部官兵合唱的这首《团结就是力量》，响彻整座会议中心。

　　听着这激荡人心的旋律，曾经参加解放洛阳战役、今年86岁的王钧老人说，昂扬的歌声让他回想起战争年代在我军部队中传唱的《三大纪律八项注意》，当年参加解放洛阳战役的不少老领导、老战友的音容笑貌，重新浮现在他的眼前。

　　昨日，王钧老人作为市老干部督导团成员，参加了大会。他说，作为当年陈谢兵团四纵的一分子，跟随部队南征北战的经历让他永生难忘。一首革命歌曲，传唱了几十年，如今每每听起，都会让他的思绪重回战火纷飞的年代，想起和老战友们并肩战斗的日子。

　　老战士代表：“我们当年为解放洛阳城流血牺牲是值得的！”

　　“当我们看到如今的洛阳繁荣昌盛，与70年前的洛阳天渊之别，看到现在的洛阳飞速发展，人民安居乐业，感到非常欣慰。我们当年为解放洛阳城流血牺牲是值得的！”在大会上，参加洛阳解放战役的老战士代表、原陈谢兵团四纵十一旅政治部宣传员张颖川说出这句话后，全场响起经久不息的掌声。

　　这位87岁的老人，在昨日的大会上，作为第一位参会代表上台发言。他首先回顾了两次洛阳战役的前后经过，最后激动地说出自己对洛阳的祝愿及对未来的展望。

　　张颖川老人不到9分钟的发言，让全场先后响起五次掌声。这掌声既是为张颖川老人，更是为70年前那些为解放洛阳而流血牺牲的烈士，为他们的不屈英灵。

　　少先队员代表：“那年的春天是红色的，是英雄的热血染红的……”

　　在大会上，作为少先队员代表，身穿校服、系红领巾的市实验小学学生王于飞走上前台，声情并茂地说出自己的心声。

　　“历史不会忘记，为了洛阳的解放，6000多名解放军指战员伤亡。我想那年的春天一定是红色的，是英雄的热血染红的……”清脆的童音，让全场所有人都陷入对战争年代的追思。

　　如今，我们徜徉在美丽的牡丹花城，身处高楼、工厂、立交、游园遍布的城市，脸上洋溢着幸福的笑容……这些都是当年烈士们用鲜血换来的。王于飞说，作为一名新时代的小学生，她倍感自豪，今后会更刻苦地学习科学文化知识，提升身体素质，为洛阳崛起储备强大的能量。

　　参战部队代表：“‘洛阳营’与洛阳结下了难以割舍的血脉情缘”

　　“我营成立于1944年8月，编为华东野战军三纵八师二十三团一营，在革命战争年代先后经历大小战斗600余次，歼敌5万余人。1948年3月11日下午5时，我营冒着敌人的猛烈炮火和枪林弹雨，勇敢战斗，不怕牺牲，连续突破敌人15道工事，击退数十次反扑，首先突破洛阳东门……”昨日，参加洛阳解放战役的部队的代表、“洛阳营”政治教导员李任的这段话，道出了“洛阳营”这个光荣群体的由来。

　　他说，进城后，官兵们对群众秋毫无犯，宁愿饿着肚子，也不征用群众一粒粮食。1948年7月，一营被华东野战军授予“洛阳营”称号，“洛阳营”的旗帜升上中原的万里晴空，飘过济南战场、淮海战场一直插到舟山，从此“洛阳营”与洛阳结下了难以割舍的血脉情缘……（洛阳晚报记者 李砺瑾）
[ 责任编辑：孙阳丹]
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