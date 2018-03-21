洛阳解放70周年纪念大会及成就展持续引发社会各界反响

连日来，我市社会各界通过收听收看洛阳解放70周年纪念大会实况直播、参观“纪念洛阳解放70周年成就展”等形式，铭记历史、共话未来。大家纷纷表示，将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心、牢记使命、奋发有为，不断创造属于新时代洛阳创新发展的光辉业绩。

市民和游客在洛阳博物馆参观“纪念洛阳解放70周年成就展”

连日来，我市社会各界通过收听收看洛阳解放70周年纪念大会实况直播、参观“纪念洛阳解放70周年成就展”等形式，铭记历史、共话未来。大家纷纷表示，将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心、牢记使命、奋发有为，不断创造属于新时代洛阳创新发展的光辉业绩。

7日上午，洛阳博物馆游人如织。馆内一楼大厅正中央的“纪念洛阳解放70周年成就展”吸引了众多参观者驻足观看。

在武汉读大学的崔静和家人一起参观了成就展。“一张张图片向我们讲述了家乡如何由解放初那个民生凋敝的小城，到今天打造全国区域性中心城市、中原城市群副中心城市、带动全省发展新的增长极，我为家乡感到自豪！”崔静说，她毕业后愿意回到洛阳工作，秉承前辈们的精神，为家乡发展贡献力量。

今年67岁的市民周建庆是一名“老洛阳”，对近年我市的发展变迁很熟悉。参观完成就展后，他仍然非常振奋：“洛阳城市发展大步向前，马路越修越通畅，家门前的小游园也越来越多，天更蓝水更清，相信未来的日子一定更幸福！”

旗帜引领道路，道路决定命运。一代代革命先烈、革命前辈和历代创业者、建设者在洛阳解放和建设发展中塑造的伟大精神和光荣传统，值得今人的坚守和传承。

经过14个月的持续攻坚，4月5日，古城快速路一期工程所有匝道、地面辅道全部放行。其间，一大批建设者不舍昼夜、苦干实干，为我市城市发展付出了宝贵心血。河南六建集团古城快速路一期项目经理杨宏权说，我们要始终坚持以人民为中心，以高度的责任心和安全意识，稳步推进重大民生工程，为城市的发展提质和群众的安居出行贡献力量。

“洛阳今天的各项成就来之不易。”高新交巡大队民警高广武说，作为一名基层交通警察，将结合实际、用心工作，积极投身牡丹文化节安保和道路疏堵保通工作中，确保广大市民和各地游客平安出行。

发展是最好的继承，进步是最好的纪念。要创造属于新时代洛阳发展的光辉业绩，必须坚持新发展理念，持续提升正确的思路举措，保持定力、真抓实做，着力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

清明节假期，栾川县陶湾镇协心村的10多家农家宾馆住满了游客。看完纪念大会直播，村党支部书记常三欣难抑激动。他说，从前贫穷落后的协心村，近年来先后建起了水系景观等设施，不少村民吃上了“旅游饭”。“今后我们会更加努力，齐心协力把协心村建成产业兴旺、生态宜居、乡风文明的美丽乡村！”

日前，武汉路社区高标准打造的党群服务中心正式投用。社区党委书记彭志霞说：“基层是一切工作的落脚点，要以服务群众为天职，让广大党员群众共享改革发展带来的获得感、幸福感，使社区真正成为凝聚人心、提振人气、服务群众的和谐之‘家’”。

当前，银隆新能源(洛阳)产业园、中国洛阳自主创新智能制造产业基地等项目建设如火如荼。围绕自创区、自贸区建设，我市以构建现代创新体系为统领，推出了创新主体、创新平台“双倍增”行动等8个重大专项，中西部地区创新发展、开放合作的新高地正在形成。

高新区相关负责人表示，目前洛阳经济社会快速发展的成果来之不易，我们要以党的十九大精神为指引，以对党对人民高度负责的态度，全力抓好自贸区、自创区建设，为决胜全面建成小康社会、加快建设社会主义现代化强市作出更大贡献。

浩渺行无极，扬帆但信风。采访中，大家纷纷表示，将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬革命先烈、革命前辈和历代创业者、建设者在洛阳解放和建设发展中塑造的伟大精神和光荣传统，团结拼搏、砥砺奋进，为持续打好“四张牌”，加快建设副中心、打造全省增长极，加快推进“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标而努力奋斗！（洛阳日报记者 李梦龙 郭秩铭 申利超 高峰 文/图）