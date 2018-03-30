洛阳解放70周年纪念大会在社会各界引发强烈反响

4月5日，洛阳解放70周年纪念大会隆重举行，社会各界认真收听收看纪念大会实况直播，并通过不同形式的纪念活动缅怀英烈，铭记历史，传承革命精神，共创美好未来。

4月5日，洛阳解放70周年纪念大会隆重举行，社会各界认真收听收看纪念大会实况直播，并通过不同形式的纪念活动缅怀英烈，铭记历史，传承革命精神，共创美好未来。

70年风雨兼程，70载春华秋实。大家一致表示，洛阳今天的良好局面来之不易，洛阳更加美好的未来需要我们去奋斗。面向未来，面对挑战，我们将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬革命先烈、革命前辈和历代创业者、建设者在洛阳解放和建设发展中塑造的伟大精神和光荣传统，重整行装再出发，当好新时代的答卷人，奋力谱写洛阳决胜全面建成小康社会、加快建设社会主义现代化强市的新篇章，把革命先烈和革命前辈开创的伟大事业不断推向前进。

昨日上午，各县(市)区均设立分会场，组织广大党员领导干部收听收看纪念大会直播。会上，大家边听边记，抚今追昔，心潮澎湃。会后，大家谈感想、话心得、谋发展、讲未来。“一切向前走，都不能忘记走过的路。”吉利区人民检察院检察长卢致远说，纪念大会就是一堂十分生动的党课，回顾洛阳解放和建设发展的历史，不仅鼓舞士气、激发干劲，更鞭策我们更好传承红色基因、坚守光荣传统，把工作干得更好。

“今天的洛阳发展这么好，是对我们非常大的鼓舞，也是对烈士们最好的告慰。”在纪念大会上，参加解放洛阳战役的老战士代表张颖川的讲述，让一幕幕惊心动魄的战斗场面、一个个感人肺腑的英雄故事浮现在大家眼前。他说，要通过各种方式把洛阳翻天覆地的变化和欣欣向荣的景象，传达给当年参加解放洛阳战役的老战友们，让他们一同感受洛阳人民今天的幸福生活。

从新中国成立初期国家在洛布局重大工业项目，到如今自贸区、自创区加快建设，打造带动全省发展新的增长极，党中央和河南省委、省政府历来对洛阳发展给予高度重视和大力支持。中信重工团委书记李华敏说，和全市一样，中信重工的发展凝结着老一辈革命家和建设者的心血，我们这一代人要继续传承焦裕禄精神和工匠精神，铸就更多“大国重器”，为洛阳崛起再建新功。

“城市已经属于人民，一切应该以城市由人民自己负责管理的精神为出发点。”70年前，毛泽东主席在《再克洛阳后给洛阳前线指挥部的电报》中的谆谆教诲犹在耳畔。伊川县委书记李新红说，无论是干革命、求解放，还是抓建设、求发展，我们党都始终把人民放在最高位置。作为一名党员领导干部，将不忘初心、牢记使命，始终坚持以人民为中心，坚决打好精准脱贫攻坚战，让广大群众的获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。在采访中，大家纷纷表示，要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委坚强领导下，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，不断创造属于新时代洛阳发展的光辉业绩！（洛阳日报记者 白云飞）